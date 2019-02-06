台中花博南投周適逢情人節 南投人可享半價

2019-02-06 13:23 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



今年春節假期長，連日好天氣讓台中花博如預期般湧現大量人潮，成為中台灣最強春節出遊行程，下周上班日巧逢西洋情人節，又是「花博南投周」將於2月11日到2月15日登場，期間南投縣民不但可憑身分證享半價購票優惠，南投代表吉祥物酷比熊與花博吉祥物們，將於11日下午在花博外埔園區首遇，並與清境農場吉祥物科瑞、朵麗、丹尼一同亮相。

南投縣政府表示，長達半年的台中世界花卉博覽會，選在下周一起是「南投周」，南投縣民可享花博半價優惠，花博園區周邊將找不到停車位，各停車場皆規劃遠離園區，周邊道路將進行交通管制、禁止臨時停車，遊客多搭乘火車、接駁車前往花博園區，各園區除有往返火車站接駁服務，園區間也有電動接駁車。

台中市府指出，自行開車者，請Google搜尋「花博接駁站」，顯示的花博停車場就是接駁站，請依花博交通指示牌面前往停車場，再搭免費接駁車到園區，既省時又不塞車，各園區間電動公車可串連花博葫蘆墩、后里、森林及外埔園區。