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台中花博南投周適逢情人節 南投人可享半價

2019-02-06 13:23聯合報 記者黑中亮╱即時報導

今年春節假期長，連日好天氣讓台中花博如預期般湧現大量人潮，成為中台灣最強春節出遊行程，下周上班日巧逢西洋情人節，又是「花博南投周」將於2月11日到2月15日登場，期間南投縣民不但可憑身分證享半價購票優惠，南投代表吉祥物酷比熊與花博吉祥物們，將於11日下午在花博外埔園區首遇，並與清境農場吉祥物科瑞、朵麗、丹尼一同亮相。

南投縣政府表示，長達半年的台中世界花卉博覽會，選在下周一起是「南投周」，南投縣民可享花博半價優惠，花博園區周邊將找不到停車位，各停車場皆規劃遠離園區，周邊道路將進行交通管制、禁止臨時停車，遊客多搭乘火車、接駁車前往花博園區，各園區除有往返火車站接駁服務，園區間也有電動接駁車。

台中市府指出，自行開車者，請Google搜尋「花博接駁站」，顯示的花博停車場就是接駁站，請依花博交通指示牌面前往停車場，再搭免費接駁車到園區，既省時又不塞車，各園區間電動公車可串連花博葫蘆墩、后里、森林及外埔園區。

此外，新春佳節正是一家大小相聚出遊的好時機，南投在新年期間同時舉辦「2019南投燈會」，水陸燈區兩場域的璀璨花燈景觀、炫彩亮麗的水舞煙火秀以及轟動全台最震撼銅的銅梁火龍等新春演出節目，水陸空六大吸睛主題迎接全國遊客的到來。

春節期間台中花博果然人氣滿滿，每天迎來數萬遊客走春賞花。記者黑中亮／攝影
春節期間台中花博果然人氣滿滿，每天迎來數萬遊客走春賞花。記者黑中亮／攝影
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春節期間台中花博果然人氣滿滿，每天迎來數萬遊客走春賞花。記者黑中亮／攝影
春節期間台中花博果然人氣滿滿，每天迎來數萬遊客走春賞花。記者黑中亮／攝影
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南投吉祥物酷比熊下周將與花博吉祥物合體宣傳花博南投周。圖／南投縣府提供
南投吉祥物酷比熊下周將與花博吉祥物合體宣傳花博南投周。圖／南投縣府提供
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石虎家族春節現蹤花博外埔園區，下周迎來西洋情人節。圖／台中市府提供
石虎家族春節現蹤花博外埔園區，下周迎來西洋情人節。圖／台中市府提供
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花博停車場春節
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