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近一甲子記憶 前美軍官盼保留台中聯勤招待所

2019-02-06 10:31中央社 台中6日電

興建至今已近60年的台中聯勤招待所是美軍駐台歷史遺跡之一，曾駐台的美軍軍官尤金（Eugene Hirte）表示，可透過保留建築，讓台灣年輕人與社會大眾更了解這段重要歷史。

冷戰時期，公元1963年1月8日美軍進駐台中清泉崗基地，1979年兩國斷交美軍全數撤離。

位於台中市西區美村路的聯勤招待所建於1962年，早期是美軍俱樂部，台中市政府日前欲拆除改建時，被當地居民發現希望保留，而通知環境保護團體聲援，由台灣護樹團體聯盟發起「搶救台中美軍招待所行動」。

尤金日前受環團邀請，回憶當時駐軍台中情況表示，他原先是在台南空軍基地駐點，1969年到1974年駐點清泉崗，擔任救火大隊副隊長，負責調動人員，時常到位於台中的美軍宿舍與招待所。

尤金說，回顧當時，美國對台中當地影響很大，現在卻沒留下歷史痕跡。文化是非常好的投資，可推銷文化與歷史，和人們分享，應讓人們了解更多台灣與美國間歷史。

他說，如果美國不曾在台灣，台灣就不會是現在的台灣。雖然美軍宿舍建築沒那麼老舊，但透過保留建築，可讓台灣年輕人與社會大眾更能了解這段重要歷史。

曾將美國在台灣的歷史放到個人部落格，希望建議當地政府保留美軍招待所，得到很多美國人迴響的尤金說，台灣人須有熱情，試著讓政府知道應保存，這也更凸顯台中聯勤招待所重要性。

美軍建築台中市
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