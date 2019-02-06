台中聯勤招待所閒置 環團想留市府擬改建

2019-02-06 10:30 中央社 台中6日電



早期有美軍活動記憶的台中聯勤招待所從公元2006年閒置至今，台中市政府規劃改建為非營利組織與志工發展中心，而環境保護團體則透過陳情，希望保留劃定為市定古蹟及歷史建築。

位於台中市西區美村路的聯勤招待所建於1962年，早期是美軍俱樂部，後來美軍移交給國防部軍備局，曾委外經營飯店，前總統馬英九首次參選總統到全台各地展開long stay活動時，就曾下榻台中聯勤招待所，但從2006年停止營業後閒置至今。

台中聯勤招待所面積約2300坪，台中市政府社會局表示，研擬規劃為地上9層、地下3層的「台中市非營利組織與志工發展中心」，打造為非營利組織、社會企業、創業青年與志工成長平台，並藉共同工作空間連結成緊密組織網絡，提供相關諮詢服務、辦理培力課程、資訊輔導、業師諮詢及多元活動。

未來改建完成的發展中心，社會局說，1到4樓規劃有戶外廣場、公民論壇、願景館、商店與大型會議室等團體空間，預計有消費型合作社、庇護商店或餐廳，以滿足中心及附近居民多樣性需求與選擇，並將5到8樓、9樓規劃獨立空間及多功能活動空間，預計透過公開徵選招募新創團隊或個人進駐，提供簡易辦公家具，共享空間。

多個公民團隊希望保留少數僅存美軍在台歷史的台中聯勤招待所，劃定為市定古蹟及歷史建物。

台灣護樹協會執行長林裕翔表示，台中聯勤招待所是美軍在台灣僅存少數建築物，在台中更只有這一處，周邊還有4棟已破舊的美軍宿舍，如果不保留建物，如何保留歷史記憶，承載美軍在台灣，尤其在台中的歷史。

林裕翔說，台中曾是美國在亞洲相當重要的空軍基地，當時台中至少有6000多名美軍，還不包括美軍眷屬。保留建物還是可活化成志工大樓，1樓可作為文化館陳列美軍在台歷史。建物裡還有餐廳、舞廳設備與講堂等空間，都可再利用。

不過，台中市文化資產處表示，台中聯勤招待所目前是暫定古蹟，去年10月由文化資產審議委員現勘後認為這棟建物應為國防部配合美軍協防而臨時興建的建物，就建物藝術、建築與工法技術價值都屬一般，構造形式也沒特殊意義。

台中文資處說，建物使用歷經多次增改建，後期變動的裝潢與格局樣式與美軍生活歷史已難顯現關聯性，品質也較粗糙，現況已無判斷原始建物真實性痕跡，就古蹟指定審查基準及歷史建築登錄審查基準而言，文資價值都不高。

台中文資處建議環保團體再補充資料說明建物相關的美軍生活、美式文化記憶與居民生活連結；林裕翔表示，建物是否為危樓應請公證單位鑑定，而招待所內10多棵50年以上老樹未獲認列為珍貴老樹，中市府也不說明不同意的理由，還把文獻考查工作丟給在專業及經費都不足的民間單位，實在不合理。