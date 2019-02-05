白天賞花夜間賞燈 溪州公園熱鬧到元宵夜

2019-02-05 21:58 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



花在彰化「花好月圓．豬事如意」活動今晚縣長王惠美、溪州鄉長江淑芬等人一起點燈下，在溪州公園正式開幕，首日入園參觀人數超8萬名，限時量贈送的1500盞可愛小豬燈是秒殺，還有8500盞小豬提燈備在假日和元宵夜當晚分送。

花在彰化遊園賞燈活動從5日(初一)起至19日(十五)元宵節，每日上午9時至晚上9時免費開放參觀，縣府為紓解春節期間前往溪州公園的車潮，建議民眾多利用大眾交通工具出遊，並安排台糖停車場至溪州公園、田尾停車場至公路花園等接駁車運輸。可上活動官網：http://ch-flower2019.com.tw查詢。

王惠美說，民眾可順道到溪州公園鄰近的田尾公路花園賞花買花、到埤頭的百寶村尋寶，到北斗吃小吃，溪州的羊肉也很有名，再到廣闊的溪州公園舒服的度個假，好好的過新年。

花在彰化主活動項目包括花卉主題館、花卉應用產業展、地方特色展、農特產品展售、花車馬車歡樂行、苗圃花海與贈苗活動、學校與社區團體舞台表演活動、食農教育DIY、地方美食區。到了晚上，綠薏湖中會有很棒的光雕秀，藉此讓大家一起神遊各鄉鎮市的特色。元宵節當天晚上還有安排大陸重慶「銅梁火龍」的民俗表演，表演結合傳統與科技，難得一見。