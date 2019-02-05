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白天賞花夜間賞燈 溪州公園熱鬧到元宵夜

2019-02-05 21:58聯合報 記者何烱榮╱即時報導

花在彰化「花好月圓．豬事如意」活動今晚縣長王惠美、溪州鄉長江淑芬等人一起點燈下，在溪州公園正式開幕，首日入園參觀人數超8萬名，限時量贈送的1500盞可愛小豬燈是秒殺，還有8500盞小豬提燈備在假日和元宵夜當晚分送。

花在彰化遊園賞燈活動從5日(初一)起至19日(十五)元宵節，每日上午9時至晚上9時免費開放參觀，縣府為紓解春節期間前往溪州公園的車潮，建議民眾多利用大眾交通工具出遊，並安排台糖停車場至溪州公園、田尾停車場至公路花園等接駁車運輸。可上活動官網：http://ch-flower2019.com.tw查詢。

王惠美說，民眾可順道到溪州公園鄰近的田尾公路花園賞花買花、到埤頭的百寶村尋寶，到北斗吃小吃，溪州的羊肉也很有名，再到廣闊的溪州公園舒服的度個假，好好的過新年。

花在彰化主活動項目包括花卉主題館、花卉應用產業展、地方特色展、農特產品展售、花車馬車歡樂行、苗圃花海與贈苗活動、學校與社區團體舞台表演活動、食農教育DIY、地方美食區。到了晚上，綠薏湖中會有很棒的光雕秀，藉此讓大家一起神遊各鄉鎮市的特色。元宵節當天晚上還有安排大陸重慶「銅梁火龍」的民俗表演，表演結合傳統與科技，難得一見。

其中花卉主題館配合生肖豬年結合彰化地景和知名活動規劃，以多種花卉及充滿年節氣氛的可愛豬造型圖示，讓遊客進場即能感受花卉展覽氣勢，營造民眾整體視覺饗宴。展館內設有「食農教育DIY系列活動」區，本區規劃彰化縣地方農特產品DIY體驗活動與導覽解說等，讓民眾認識彰化縣農產品來源以及體驗農業樂趣。

花在彰化的賞燈活動今晚正式在溪州公園登場。記者何烱榮／攝影
花在彰化的賞燈活動今晚正式在溪州公園登場。記者何烱榮／攝影
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彰化縣長王惠美（左1）歡迎民眾初一到十五到溪州公園白天賞花，晚間賞燈。記者何烱榮...
彰化縣長王惠美（左1）歡迎民眾初一到十五到溪州公園白天賞花，晚間賞燈。記者何烱榮／攝影
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彰化縣長王惠美今天上午到溪州公園發福袋。記者何烱榮／攝影
彰化縣長王惠美今天上午到溪州公園發福袋。記者何烱榮／攝影
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花在彰化的賞燈活動今晚正式在溪州公園登場。記者何烱榮／攝影
花在彰化的賞燈活動今晚正式在溪州公園登場。記者何烱榮／攝影
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花在彰化的賞燈活動今晚正式在溪州公園登場。記者何烱榮／攝影
花在彰化的賞燈活動今晚正式在溪州公園登場。記者何烱榮／攝影
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彰化縣長王惠美和溪州鄉長江淑芬等人今晚為花在彰化燈節一起點燈。記者何烱榮／攝影
彰化縣長王惠美和溪州鄉長江淑芬等人今晚為花在彰化燈節一起點燈。記者何烱榮／攝影
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縣長王惠美（右1）今晚分送1500盞可愛的小豬提燈，民眾秒殺。 記者何烱榮／攝影
縣長王惠美（右1）今晚分送1500盞可愛的小豬提燈，民眾秒殺。 記者何烱榮／攝影
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