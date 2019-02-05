初一好天氣 台中遊樂園、百貨現人潮

2019-02-05 17:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



大年初一好天氣，台中市麗寶樂園一早8點多湧現人潮，樂園提早開園迎客，麗寶樂園表示，還有晚上星光票，今天入園人數可望破萬人；豐原太平洋百貨準備前一百位民眾可獲得「圓滿紅包」，隨後福袋抽出市值7萬餘元的機車、60吋電視、吸塵器等大獎，現場民眾嗨翻天。

今年春節年假長達9天，全台遊樂園、百貨公司早就蓄勢待發，台中后里麗寶樂園表示，今早8時許停車場湧現車潮、入口處也排了長長人龍，原本9點半開園，提早到9點10分讓遊客入園遊玩。

麗寶樂園2月2日至10日推出12歲以下兒童免費入園優惠，渡假區消費滿3000元就能抽汽車活動等好康，吸引遊客入園；OUTLET MALL推每日限定200名額的戳戳樂活動。

響應豬年，麗寶樂園與天空之夢摩天輪，即日起至初六開園，限量發送內有1元發財金的小紅豬撲滿，可愛造型深獲小朋友喜愛。

麗寶樂園渡假區表示，今年天氣十分穩定，今天大年初一可望突破1萬人次，OUTLET MALL則能吸引3、4萬人次，福容大飯店麗寶樂園店的住房全訂滿，賽車場的卡丁車體驗、VR虛擬實境都湧現人潮，預計初三、初四兩天將達到人潮高峰，初一到初六整體渡假區來客量，可望上看30萬人次。

天氣穩定，許多民眾舉家到百貨公司走春，豐原太平洋百貨一早現人龍，排隊前100名可獲得100元圓滿紅包禮券，豐原太百表示，今年的福袋抽獎中獎率高達7%，民眾開心抱回市值7萬餘元機車、60吋電視機、掃地機器人等好康。