瘋錢母！ 紫南宮人龍綿延7公里 空拍超壯觀

2019-02-05 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



今天大年初一，南投縣竹山鎮紫南宮循往例發放錢母，吸引逾7萬名信眾前來領取，隊伍綿延達7公里，基隆市蔡姓一家3口拔頭籌，而隊伍前2000人加碼獲金雞蛋，打開後，嘉義林姓婦人幸運抽中2錢金元寶。

香火鼎盛的紫南宮每年都吸引大批民眾領錢母，甚至有人為搶得頭香5天前就「卡位」夜宿等候；為避免民眾長時間排隊太勞累，廟方今年因此改變規則，首度規定發放前1天才開放排隊，但越限制越熱門，今天仍湧現「瘋錢母」人龍。

紫南宮主委莊秋安說，年初一發錢母是新春重頭戲，凡今上午9時前排隊就能獲「豬來福」銀色錢母，而因天公作美，沒下雨，來排隊的人更多，隊伍長達7公里估有7萬多人，前2000名加發金雞蛋，2001至3600名則送狗年錢母套幣。

而限量2000顆金雞蛋中除藏有錢母、套幣或琉璃項鍊等獎項，更有600至4800元不等的紅包、1錢和2錢重金元寶等大獎；莊今也在發錢母前率工作人員將大獎兌換券放進金蛋，攪動蛋堆後才開始發放豬年銀色錢母。

來自基隆的蔡姓一家3口昨凌晨4時就到場等候開放排隊，「在廟埕圍爐守歲」，蔡小弟說，跟爸媽來第6次了，昨天還睡帳篷；蔡媽媽則說，排了6年，第1次搶到頭香，也跟朋友直接在廟旁吃火鍋，跟土地公、土地婆圍爐，盼來年更順利。

莊秋安見蔡小弟可愛，還乖巧陪爸媽守夜等領錢母，便將自己的今日值班費2000元紅包轉送給他，蔡開心獻吻致謝；而嘉義62歲林姓婦人打開金雞蛋，發現抽中2錢重的金元寶，興奮的說，「排了2天雖辛苦，但很值得，感謝土地公保佑」。

莊也提到，金元寶是將土地公金身上的金牌熔開後，灌模打造再製的，可祈福保安康，特別有意義；此外，因有不少民眾反映沒拿到狗年錢母，而「狗耙財又顧財」加上「豬帶財」，兩款錢母搭配招財效果加乘，所以才加碼發狗年錢母套幣。