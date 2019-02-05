除夕夜南瑤宮頭香哥出爐 蘆洲分局帥氣波麗士奪得

2019-02-05 00:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化市南瑤宮今年邁入第九年的「插頭香祈福」今天除夕夜晚間11時15分登場，頭香哥由33歲剛分發到蘆洲分局成州派出所員警林忠億奪得，獲得11111元大紅包，他說，要將部分紅包錢捐給勤區弱勢。

南瑤宮今年獎金比照去年，搶得頭香的人可獲得11111元、貳香8888元、參香6666元紅包，晚上不到8點就有人到場卡位，民眾希望搶得好彩頭，開廟門之前已發生幾波互嗆衝突，為避免發生意外，廟方準備銅製大香爐周邊都會鋪上棉被與軟墊等，搶頭香過程仍有跌倒、掉東西，場面相當驚險。

今年頭香哥林忠億家住台中清水，趁放假期間到彰化搶頭香，2016年曾參加獲得第四，與紅包擦身而過，他說，平常有跑步運動，練習爆發力，今天的位置雖在前面但是在側邊，反而沒人與他推擠，廟門一開捷足先登獲得好彩頭。

今年貳香與三香得主是員林市的兄弟檔，20歲黃品憲前年搶頭香獲第二，19歲黃雍智說，那次幫哥哥卡位住他一臂之力，這次兄弟倆都獲媽祖保佑相當開心。