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除夕夜南瑤宮頭香哥出爐 蘆洲分局帥氣波麗士奪得

2019-02-05 00:32聯合報 記者林敬家╱即時報導

彰化市南瑤宮今年邁入第九年的「插頭香祈福」今天除夕夜晚間11時15分登場，頭香哥由33歲剛分發到蘆洲分局成州派出所員警林忠億奪得，獲得11111元大紅包，他說，要將部分紅包錢捐給勤區弱勢。

南瑤宮今年獎金比照去年，搶得頭香的人可獲得11111元、貳香8888元、參香6666元紅包，晚上不到8點就有人到場卡位，民眾希望搶得好彩頭，開廟門之前已發生幾波互嗆衝突，為避免發生意外，廟方準備銅製大香爐周邊都會鋪上棉被與軟墊等，搶頭香過程仍有跌倒、掉東西，場面相當驚險。

今年頭香哥林忠億家住台中清水，趁放假期間到彰化搶頭香，2016年曾參加獲得第四，與紅包擦身而過，他說，平常有跑步運動，練習爆發力，今天的位置雖在前面但是在側邊，反而沒人與他推擠，廟門一開捷足先登獲得好彩頭。

今年貳香與三香得主是員林市的兄弟檔，20歲黃品憲前年搶頭香獲第二，19歲黃雍智說，那次幫哥哥卡位住他一臂之力，這次兄弟倆都獲媽祖保佑相當開心。

至於以往在搶頭香活動之後舉行的發錢母，彰化市公所擔心排隊索取人數太多，加上時間已晚，民眾在深夜寒風中等待也太恰當，今年改大年初一到初三上午10點至12點舉行，且民眾須擲筊擲得「聖筊」才能求得錢母，每天限500個名額。

南瑤宮「插頭香祈福」活動貳香與三香得主是彰化縣兄弟檔黃品憲（左）與黃雍智。記者林...
南瑤宮「插頭香祈福」活動貳香與三香得主是彰化縣兄弟檔黃品憲（左）與黃雍智。記者林敬家／攝影
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南瑤宮今年頭香哥是警員林忠億。記者林敬家／攝影
南瑤宮今年頭香哥是警員林忠億。記者林敬家／攝影
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彰化南瑤宮今天舉行「插頭香祈福」，市長林世賢頒發紅包給前三名。記者林敬家／攝影
彰化南瑤宮今天舉行「插頭香祈福」，市長林世賢頒發紅包給前三名。記者林敬家／攝影
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紅包南瑤宮年改
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