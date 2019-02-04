影／超刺激！大甲鎮瀾宮搶頭香 眼鏡男神速插香拔頭籌

2019-02-04 23:42 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



除夕夜一大重頭戲就是搶初一頭香，求得一年好運氣，台中大甲鎮瀾宮今年祭出一尊價值1萬8千元的金媽祖當頭獎，吸引許多民眾來參賽，最後由30歲的林偉峻拔得頭籌，林偉峻首次參加搶頭香，一開廟門就一路往前衝，讓他順利搶得頭香。

大甲鎮瀾宮每年依循往例，除夕夜10時40分關廟門，進行開春誦經祈福，等待晚間11時子時一到即為初一，再由廟方人員打開廟門，當廟門一開，門外等候的信徒，奮力向前衝往香爐直奔，信徒們搶得火熱，場面混亂。

家住桃園的林偉峻，從事鋁窗美容，因為去年看到鎮瀾宮由一名女生搶到頭香，今年專程到鎮瀾宮挑戰，事先也有勘查路線，原本只是志在參加，沒想到首次參加就順利搶到頭香。林偉峻說，「他的位置站在廟門的右側，心裡沒有想太多，廟門一開就一直往前衝，沒想到真得搶到頭香，希望新的一年家人都平安健康，自己順順利利。」

今年也有外國人特地來觀賽，來自比利時的Roman說，今年因為朋友邀約特別來台灣過年，朋友提議說吃完年夜飯要來看搶頭香，原本以為會很冷清，沒想到人山人海，搶頭香更是刺激又有趣，下次也想來嘗試看看搶頭香！