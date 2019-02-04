盧秀燕的圍爐私房菜 竟與多子多孫有關

2019-02-04 23:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



農曆過年，家家戶戶年菜大不同，身為「媽媽市長」的台中市長盧秀燕，私房菜就是「香煎烏魚子」，作法簡單，但要好吃須有技巧，也是盧秀燕家人年年團聚必吃的年菜，因烏魚子象徵多子多孫，應景又吉祥，烏魚子切片夾清爽蔬果，去腥提味，讓家人一口接一口。

烏魚子料理方式很多種，盧秀燕特愛香煎，提出烏魚子的香氣，事先把烏魚子用高粱醃泡後再放入煎鍋，不斷翻煎直到顏色漸成金黃，起鍋後切片擺盤，切時考驗刀工，有人喜歡大塊有嚼勁，也有人愛切薄片細嚼 。

為了讓家人吃得健康，盧秀燕會搭配台中在地的蘋果、梨子或蒜苗與白蘿蔔，蔬果切片夾著烏魚子，讓口味更清爽。

盧市長過年不免俗要到廟宇祈求平安順利，以前擔任民代時，她新春必到廟宇拜拜祈福，虔誠不馬虎。台中有十大媽祖廟，盧秀燕一定到廟裡向媽祖祈求家人平安、風調雨順，到關聖帝君廟，祈求帝君爺保佑台中市貨出去、錢進來、台中發大財。

若是進到虎爺廟，盧秀燕會獻上一顆蛋，祈求虎爺保佑各地兒童平安快樂長大，到土地公廟，當然不會忘記土地公喜歡吃糖，一定供上甜點，特別是在地糕餅，祈求出入平安。