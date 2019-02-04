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苦！這些人圍爐夜還在「假日門市」堅守崗位

除夕夜這些人回不了家 排班陪他們圍爐最暖心

2019-02-04 19:20聯合報 記者林敬家╱即時報導

今天是除夕，大多數民眾準備吃年夜飯時，仍有不少人無法回家與家人團聚，彰化社福機構有院生今天仍需留在院區，有的是因為家長年長、手足有自己家庭或另有年節規畫，無法帶他們回家，但機構人員排班陪伴他們度過年節，今天也有善心人士捐年菜、發紅包，希望他們感受年節的溫暖。

彰化市慈愛教養院有160名身心障礙院師生，今天有20人留在機構吃年夜飯，今年有善心人士捐了兩桌各5000元的年夜菜，有魚、雞肉、蝦和米糕等應景菜色，機構工作人員擔心部分院生咀嚼不易，用剪刀剪碎食物讓院生享用，今晚也有3、4名工作人員留守陪伴院生。

慈愛教養院長張明正說，大多數家人平時將院生託付給機構，但在過年期間大都會將他們接回家，能回家對院生來說是莫大的喜悅，但也有的院生家長年紀大了，甚至已不在了或者幾乎沒有聯繫，院生可能長期回不了家。

二林喜樂保育院有240名院生，今天有51人留院，聚集在萬合院區過新年。公關陳金秀說，有的院生認知能力較差，對於年節較沒有特別感受，部分院生因家庭因素過年總是回不了家，但也有兩個家庭各三人一起在院區過年，對他們來說「喜樂就是家」。

曾有外縣市善心團體在除夕夜到院區陪伴院生過年、發紅包，讓人感動。陳金秀指出，年前總有愛心民眾送來發糕、年菜等，但基於院生咀嚼能力和營養，仍以廚房專業烹煮的菜色為主。

今天是除夕夜，仍有部分社福機構院生無法與家人過節，機構為他們準備年夜菜。記者林敬...
今天是除夕夜，仍有部分社福機構院生無法與家人過節，機構為他們準備年夜菜。記者林敬家／攝影
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今天除夕慈愛教養院長張明正陪院生吃年夜飯。記者林敬家／攝影
今天除夕慈愛教養院長張明正陪院生吃年夜飯。記者林敬家／攝影
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彰化市慈愛教養院生今天圍爐，善心人士捐年菜。記者林敬家／攝影
彰化市慈愛教養院生今天圍爐，善心人士捐年菜。記者林敬家／攝影
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慈愛教養院家長會長提供過年紅包給院生。圖／慈愛教養院提供
慈愛教養院家長會長提供過年紅包給院生。圖／慈愛教養院提供
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慈愛教養院今天有善心人士捐了兩桌年菜。記者林敬家／攝影
慈愛教養院今天有善心人士捐了兩桌年菜。記者林敬家／攝影
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