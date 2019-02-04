除夕夜這些人回不了家 排班陪他們圍爐最暖心

2019-02-04 19:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



今天是除夕，大多數民眾準備吃年夜飯時，仍有不少人無法回家與家人團聚，彰化社福機構有院生今天仍需留在院區，有的是因為家長年長、手足有自己家庭或另有年節規畫，無法帶他們回家，但機構人員排班陪伴他們度過年節，今天也有善心人士捐年菜、發紅包，希望他們感受年節的溫暖。

彰化市慈愛教養院有160名身心障礙院師生，今天有20人留在機構吃年夜飯，今年有善心人士捐了兩桌各5000元的年夜菜，有魚、雞肉、蝦和米糕等應景菜色，機構工作人員擔心部分院生咀嚼不易，用剪刀剪碎食物讓院生享用，今晚也有3、4名工作人員留守陪伴院生。

慈愛教養院長張明正說，大多數家人平時將院生託付給機構，但在過年期間大都會將他們接回家，能回家對院生來說是莫大的喜悅，但也有的院生家長年紀大了，甚至已不在了或者幾乎沒有聯繫，院生可能長期回不了家。

二林喜樂保育院有240名院生，今天有51人留院，聚集在萬合院區過新年。公關陳金秀說，有的院生認知能力較差，對於年節較沒有特別感受，部分院生因家庭因素過年總是回不了家，但也有兩個家庭各三人一起在院區過年，對他們來說「喜樂就是家」。