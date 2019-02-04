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靠燈會串兩岸！ 南投推城市友誼燈區 杭州、寧波最吸睛

2019-02-04 14:01聯合報 記者賴香珊╱即時報導

南投燈會「城市友誼燈區」寧波市將雪竇山彌勒大佛，結合藏書樓「天一閣」和港城商貿等...
南投燈會「城市友誼燈區」寧波市將雪竇山彌勒大佛，結合藏書樓「天一閣」和港城商貿等意象。圖／讀者提供
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2019南投燈會今年以「福嘟嘟發大財」為主題迎接豬年，場域規劃則循去年「雙燈區」模式分南投主燈區和埔里水上燈區，其中南投場「城市友誼燈區」邀集對岸海寧、香港、溧陽、寧波、杭州、上海等設燈展出。

縣府指出，為牽起台陸兩岸城市與城市間的情誼，透過城市友誼燈區的規劃交流互動，也讓民眾不用出國也能有如親臨現場般的感動，更在農曆新春假期能有豐富充實的遊逛體驗，因此今年就由港、杭等6城市提供6大燈組，供遊客參觀。

其中，杭州市與寧波市兩大歷史文化名城的燈組主題，分以「錢塘潮湧鴻運開，新時代、新杭州、新亞運」和「人間彌勒，和樂兩岸」為主題呈現，涵蓋港城、體育、宗教、經濟等意象，更因規格和特色一致，而大獲好評。

而寧波市做為浙江海洋經濟發展的核心區域，也是「海上絲綢之路」重要門戶的國際港城，為宣傳當地港城和宗教文化，燈藝設計因此將佛教名山雪竇山的彌勒大佛，結合私家藏書樓「天一閣」和港城國際通商、臨港產業興盛的商船等意象。

杭州市燈區總長20公尺、總高5.5公尺，是今年南投燈會最大且極具亮點的燈區，其設計融入《白蛇傳》西湖小橋、蓮香等人文，搭配2022年登場的杭州亞運會徽、白蓮花場館，及杭州市樹「香樟」和市花「桂花」吉祥物的賽跑形象。

江姓遊客說，寧波燈區花燈的彌勒佛慈眉善目、笑容可掬，氣勢卻磅礡壯觀，杭州市古今交會則意外創造全新風貌都很吸睛；縣府則表示，城市友誼燈區會在南投場的會展中心展至24日，詳情可參照2019南投燈會官網

南投燈會「城市友誼燈區」杭州市設計融入《白蛇傳》西湖小橋、蓮香等人文意象，相當吸...
南投燈會「城市友誼燈區」杭州市設計融入《白蛇傳》西湖小橋、蓮香等人文意象，相當吸睛。圖／讀者提供
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南投燈會「城市友誼燈區」以杭州市與寧波市兩大歷史文化名城，最吸睛且獲好評。圖／讀...
南投燈會「城市友誼燈區」以杭州市與寧波市兩大歷史文化名城，最吸睛且獲好評。圖／讀者提供
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南投燈會「城市友誼燈區」設計融入2022年杭州亞運元素，市樹「香樟」和市花「桂花...
南投燈會「城市友誼燈區」設計融入2022年杭州亞運元素，市樹「香樟」和市花「桂花」還賽跑。圖／讀者提供
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南投燈會「城市友誼燈區」寧波市以「人間彌勒，和樂兩岸」為主題，宣傳當地港城和宗教...
南投燈會「城市友誼燈區」寧波市以「人間彌勒，和樂兩岸」為主題，宣傳當地港城和宗教文化。圖／讀者提供
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南投燈會「城市友誼燈區」以杭州市與寧波市兩大歷史文化名城，最吸睛且獲好評。圖／讀...
南投燈會「城市友誼燈區」以杭州市與寧波市兩大歷史文化名城，最吸睛且獲好評。圖／讀者提供
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