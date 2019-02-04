影／解厄添福就靠它 陳府將軍廟七星橋開放至元宵

2019-02-04 12:24 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



今天是除夕，南投縣草屯鎮南埔陳府將軍廟循古禮科儀為七星平安橋安座點燈後，就以紅布條封橋禁止通行，明起才開放讓民眾通行，象徵一元復始，消災解厄和祈福都從年初一重新出發，過橋添油香還能抽大獎。

陳府將軍廟主委李錦鎮說，平安橋又稱七星橋或七星燈，主要就是要幫信眾解厄添福，而廟內每年新春期間都會搭建七星平安橋，且透過祭儀將開漳聖王分身「祈福將軍」移駕安座到橋上，延續傳統祭祀禮俗文化，也讓民眾來廟裡走春求平安。

縣長林明溱今也和李主委、議員唐曉棻、蔡銘軒等人共同參與七星平安橋安座點燈儀式，在法師完成祭橋、安座和獻禮等，眾人手持本命錢接連點燈過橋，待儀式結束後，廟方便以紅布條封住橋的兩端出入口，防止民眾過橋，待明天再開放。

林明溱說，陳府將軍廟主祀開漳聖王是地方重要信仰中心，也吸引各地香客參拜，每年展演布袋戲或野台戲還願就逾700棚戲，足見香火鼎盛，而今年除祈求縣運昌隆、國泰民安外，也邀民眾趁春假來南投，白天走春參拜，晚上賞花燈看水舞。

陳府將軍廟公關組長吳森永則說，七星平安橋將從初一（5日）起開放至正月15日（19日）元宵節，時間則從上午8時至晚上10時，過橋每位須添油香100元，但可獲摸彩券1張，有機會抽中重型機車、50吋液晶電視、冰箱等大獎。