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盧秀燕發紅包行程公開 初一初二連跑七宮廟

2019-02-04 12:07聯合報 記者余采瀅╱即時報導

農曆春節台中市長盧秀燕將於初一、初二，分別至台中市7間宮廟發送春節小紅包。今年小紅包以客家花布與富貴牡丹花等意象設計，裡頭的金豬小卡含有1元硬幣，代表「一元復始」、「百業豐收賺大錢」的吉祥意義，歡迎民眾到宮廟走春，討吉利迎新年。

台中市民政局指出，盧市長預計從2月5日大年初一上午8時開始，陸續前往東區樂成宮、中區萬春宮、北區元保宮、南屯區萬和宮發放新春紅包。2月6日大年初二上午8時30分開始，則至大甲鎮瀾宮、豐原慈濟宮、太平太和宮等宮廟參拜，並發送新春紅包。

台中市長盧秀燕將於初一、初二，分別至台中市七間宮廟發送春節小紅包。圖／台中市政府...
台中市長盧秀燕將於初一、初二，分別至台中市七間宮廟發送春節小紅包。圖／台中市政府提供
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紅包台中市春節
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