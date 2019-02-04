盧秀燕發紅包行程公開 初一初二連跑七宮廟

2019-02-04 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



農曆春節，台中市長盧秀燕將於初一、初二，分別至台中市7間宮廟發送春節小紅包。今年小紅包以客家花布與富貴牡丹花等意象設計，裡頭的金豬小卡含有1元硬幣，代表「一元復始」、「百業豐收賺大錢」的吉祥意義，歡迎民眾到宮廟走春，討吉利迎新年。