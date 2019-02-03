「一碗麵」故事走過12年 魏家5兄妹為家齊心打拚

2019-02-03 17:19 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



「一碗麵」魏家5兄妹和其父親（左5）一家6口努力打拚，盼新的一年能「有一棟自己的房子。圖／本報資料照 分享 facebook 12年前「一碗麵的故事」令人揪心，感動全台；當時癌逝婦人吳慧萍留下的5個孩子陸續長大，老大魏冠宇陪魏父砍竹賺錢，老二魏雪婷和老四魏學聖當照護員養家，老三魏梓敬在餅乾工廠上班，老五魏學賢將服兵役，五兄妹努力打拚，盼在新的一年能「有一棟自己的房子」。

當年，竹山鎮46歲吳慧萍罹患子宮頸癌，到中山醫學大學附設醫院治療，住院期間，護士帶魏家小兄妹去吃麵，身形瘦小的3人僅合點1碗陽春麵，陪同在旁的社工師幫他們改叫餛飩麵，但仍卻只吃麵、喝湯，獨留下餛飩。

社工師因此追問，未料小朋友卻說，「爸爸、媽媽都還沒吃，要把餛飩包回去給他們吃！」而經媒體披露，這段令人鼻酸的故事才因此傳開，連時任總統陳水扁都也為這家人打氣，社會善款更湧入300多萬元，信託作為5兄妹的教育基金。

如今12年過去了，魏家5兄妹仍堅定守護彼此，且陪伴其父親；23歲冠宇和22歲雪婷從高中畢業後，為養家曾從軍考取志願役士官班，分別在去年9月和前年底退伍，老大返鄉後陪已六旬的魏父上山砍竹子，老二職訓投入長照成為照服員。

19歲老四學聖則受姊姊影響，且曾與大伯父共同照護罹癌臥床叔叔，接觸長照後盼想幫助更多人，因此也跟著當起照服員，也會陪父兄上山砍竹子；20歲老三梓敬和18歲老五學賢在當地餅乾工廠上班，但學賢預計將在農曆年後入伍當兵。