喜迎金豬年添福氣 花在彰化5日晚上溪州公園登場

2019-02-03 08:24 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



2019花在彰化「花好月圓，豬事如意」燈會5日(大年初一)下午6時，由縣長王惠美和鄉長江淑芬等人開燈後正式上場，縣府貼心準備1萬盞可愛的小豬提燈，送完為止；王惠美說，歡迎新年親子全家來彰化賞花當燈。

初一、元宵日，縣府邀請前太陽劇團首席舞者張逸軍及戊己劇團連袂演出，將與巨型月球共舞展開盛大的隆重表演。元宵節當天，還有「天下第一火龍」美譽的「重慶銅梁火龍」，來到現場伴隨熾熱花火，舞動龍身，穿梭於雷射燈光、音樂、煙火交織中，為燈會開展出傳統與新穎科技的創新格局，展現新舊交融的企圖心。

王惠美說，今年特別呼應「2019花在彰化-花好月圓．豬事如意」之主題，首度結合光影藝術科技，於溪州公園的綠薏湖中打造巨型月球裝置藝術，球體曖曖內含光，呈現圓滿、浪漫的氛圍，搭配每半小時有 10分鐘以彰化、花、團圓為主軸的精彩高科技光雕秀，呈現彰化歷久彌新的絢麗光影表演。

今年彰化燈會以「花在彰化，花好月圓」為主軸，在這個年節團圓的節慶中，入口處「花喜臨門」首先透過花海意象的投影科技，迎接遊人過年走春的新年新意象，接續迎面而來的大型主燈「花現幸福，豬事如意」，由豬爸爸牽著豬小弟的手，提著燈籠喜迎春節，展現彰化歡迎親子同遊的熱情期待。

燈會同時邀請彰化縣國小、國中及高中同學們手繪燈籠，各個深具不同巧思，將六百多件作品展現於園區內，讓溪州公園於過年期間，更添年節氛圍。

縣府在公園的湖面上打造「花好月團圓」的巨型月球裝置藝術，透過互動AR科技，歡迎民眾來此輸入新年新願望，願望將幻化成煙火及天燈，將祝福綻放至月球上，隨著願望冉冉升空，象徵新年一切順遂心想事成。