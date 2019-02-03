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喜迎金豬年添福氣 花在彰化5日晚上溪州公園登場

2019-02-03 08:24聯合報 記者何烱榮╱即時報導

2019花在彰化「花好月圓，豬事如意」燈會5日(大年初一)下午6時，由縣長王惠美和鄉長江淑芬等人開燈後正式上場，縣府貼心準備1萬盞可愛的小豬提燈，送完為止；王惠美說，歡迎新年親子全家來彰化賞花當燈。

初一、元宵日，縣府邀請前太陽劇團首席舞者張逸軍及戊己劇團連袂演出，將與巨型月球共舞展開盛大的隆重表演。元宵節當天，還有「天下第一火龍」美譽的「重慶銅梁火龍」，來到現場伴隨熾熱花火，舞動龍身，穿梭於雷射燈光、音樂、煙火交織中，為燈會開展出傳統與新穎科技的創新格局，展現新舊交融的企圖心。

王惠美說，今年特別呼應「2019花在彰化-花好月圓．豬事如意」之主題，首度結合光影藝術科技，於溪州公園的綠薏湖中打造巨型月球裝置藝術，球體曖曖內含光，呈現圓滿、浪漫的氛圍，搭配每半小時有 10分鐘以彰化、花、團圓為主軸的精彩高科技光雕秀，呈現彰化歷久彌新的絢麗光影表演。

今年彰化燈會以「花在彰化，花好月圓」為主軸，在這個年節團圓的節慶中，入口處「花喜臨門」首先透過花海意象的投影科技，迎接遊人過年走春的新年新意象，接續迎面而來的大型主燈「花現幸福，豬事如意」，由豬爸爸牽著豬小弟的手，提著燈籠喜迎春節，展現彰化歡迎親子同遊的熱情期待。

燈會同時邀請彰化縣國小、國中及高中同學們手繪燈籠，各個深具不同巧思，將六百多件作品展現於園區內，讓溪州公園於過年期間，更添年節氛圍。

縣府在公園的湖面上打造「花好月團圓」的巨型月球裝置藝術，透過互動AR科技，歡迎民眾來此輸入新年新願望，願望將幻化成煙火及天燈，將祝福綻放至月球上，隨著願望冉冉升空，象徵新年一切順遂心想事成。

王惠美說，同樣位在綠薏湖中的「上善若水」裝置藝術，透過老屋窗花的年節喜氣，搭配湖面以喜、春、福三字形成之「窗花喜慶」來傳遞心善、事善、言善之意，象徵新的一年民眾都能廣結善緣，更在綠薏橋上設計「花現銀橋」，藉由花好月圓的意境，祝福有情人終成眷屬。

彰化縣溪州公園的「花在彰化」春節重頭戲，今年舉辦第二年的夜間燈光展演，燈節活動由...
彰化縣溪州公園的「花在彰化」春節重頭戲，今年舉辦第二年的夜間燈光展演，燈節活動由大年初一至十五每天上午9時到晚上9時。記者何烱榮／攝影
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彰化縣溪州公園的「花在彰化」春節重頭戲，今年舉辦第二年的夜間燈光展演，燈節活動由...
彰化縣溪州公園的「花在彰化」春節重頭戲，今年舉辦第二年的夜間燈光展演，燈節活動由大年初一至十五每天上午9時到晚上9時。記者何烱榮／攝影
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彰化縣溪州公園的「花在彰化」春節重頭戲，今年舉辦第二年的夜間燈光展演，燈節活動由...
彰化縣溪州公園的「花在彰化」春節重頭戲，今年舉辦第二年的夜間燈光展演，燈節活動由大年初一至十五每天上午9時到晚上9時。記者何烱榮／攝影
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彰化縣溪州公園的「花在彰化」春節重頭戲，今年舉辦第二年的夜間燈光展演，燈節活動由大年初一至十五每天上午9時到晚上9時。記者何烱榮／攝影
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彰化縣溪州公園的「花在彰化」春節重頭戲，今年舉辦第二年的夜間燈光展演，燈節活動由...
彰化縣溪州公園的「花在彰化」春節重頭戲，今年舉辦第二年的夜間燈光展演，燈節活動由大年初一至十五每天上午9時到晚上9時。記者何烱榮／攝影
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彰化縣溪州公園的「花在彰化」春節重頭戲，今年舉辦第二年的夜間燈光展演，燈節活動由...
彰化縣溪州公園的「花在彰化」春節重頭戲，今年舉辦第二年的夜間燈光展演，燈節活動由大年初一至十五每天上午9時到晚上9時。記者何烱榮／攝影
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彰化縣王惠美手拿可愛的小豬提燈，大年初一至十五在溪州公園送給遊園賞燈的親子，有1...
彰化縣王惠美手拿可愛的小豬提燈，大年初一至十五在溪州公園送給遊園賞燈的親子，有1萬盞，送完為止。照片／縣府提供
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燈會王惠美新年
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