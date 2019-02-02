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影／酒駕奪2命女騎士倖存 謝小黃司機讓她看見社會溫暖

影／神力女超人許淑華月曆美腿逆天 隱藏版海報更閃

2019-02-02 22:03聯合報 記者江良誠╱即時報導

「神力女超人」許淑華個人月曆，被網友形容美腿長的逆天，吸引許多民眾想收藏，許淑華自掏腰包印製2019分月曆，送給南投仁愛之家，只要捐款500元就送一分月曆，迅速秒殺。這兩天陸續民眾收到月曆，發現竟有隱藏版，就是許淑華和高雄市長韓國瑜的海報，而且是女超人裝扮，讓粉絲相當驚喜，直說「這張海報實在太閃了」。

許淑華今天也親自拍攝影片，感謝民眾熱心捐款幫助仁愛之家的小朋友，同時向聯合報讀者及支持者拜早年，祝福大家心想事成，豬年行大運，恭喜發財。

許淑華去年以「神力女超人」扮相主持高雄市長韓國瑜選前之夜，成為熱議話題。她還在上月推出2019年個人月曆，穿著旗袍的古典美人照，讓粉絲大飽眼福，許多民眾更想購買。許淑華決定只送不賣，印製2019分月曆送給南投仁愛之家，只要捐款500元就贈送一份，一起幫助弱勢兒童。

許淑華今天透露，就張神力女超人裝扮海報，是去年高雄市長選前之夜，她和韓國瑜市長以手機自拍相當特別，她原本也要收進這次公益月曆中，但因為畫素太小只好割愛。為了感謝大家對公益月曆的支持，將這張照片印製成海報隨月曆附贈，給捐款的民眾小小的驚喜，也希望大家一起打拚經濟，就像韓國瑜市長說的「貨出的去、人進的來，台灣人人發大財」。

她也感謝捐款民眾，2019份很快就被訂購一空，大家的愛心為南投仁愛之家的小朋友，注入一股最溫暖的暖流。她也提醒捐款的民眾，至今還有70筆的捐款，尚未留下聯繫方法，小朋友無法將月曆、韓國瑜+女超人小海報和收據寄出。請大家電話聯繫049-2224834分機123 蔣雅娟會計、或分機112鄭艾綸主任。

許淑華旗袍裝扮，月曆吸引粉絲收藏，許淑華全部捐給南投仁愛之家，捐款500元就送一...
許淑華旗袍裝扮，月曆吸引粉絲收藏，許淑華全部捐給南投仁愛之家，捐款500元就送一本，和支持者一起做公益。圖／許淑華提供
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許淑華月曆的旗袍裝扮流露古典美人氣質，吸引許多民眾想收藏，許淑華全部捐給南投仁愛...
許淑華月曆的旗袍裝扮流露古典美人氣質，吸引許多民眾想收藏，許淑華全部捐給南投仁愛之家，捐款500元就送一本。圖／許淑華提供
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許淑華月曆吸引粉絲收藏，許淑華全部捐給南投仁愛之家，捐款500元就送一本。圖／許...
許淑華月曆吸引粉絲收藏，許淑華全部捐給南投仁愛之家，捐款500元就送一本。圖／許淑華提供
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神力女超人月曆除了旗袍美照外，更附上神力女超人和高雄市長韓國瑜的小海報，讓捐款民...
神力女超人月曆除了旗袍美照外，更附上神力女超人和高雄市長韓國瑜的小海報，讓捐款民眾超驚喜。圖／許淑華提供
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許淑華月曆吸引粉絲收藏，她全部捐給南投仁愛之家，捐款500元就送一本，和支持者一...
許淑華月曆吸引粉絲收藏，她全部捐給南投仁愛之家，捐款500元就送一本，和支持者一起做公益。圖／許淑華提供
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月曆韓國瑜許淑華
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