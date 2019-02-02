除夕圍爐是奢侈的夢 老五老基金會溫暖獨居老人

2019-02-02 19:40 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



財團法人老五老基金會今天小年夜前夕，號召志工將新鮮現做、熱呼呼的年菜送逐一送到彰化縣175名獨居的長輩家裡。基金會執行長游麗裡說，感謝天后宮多年的支持，也謝謝彰化縣長王惠美、鹿港鎮鎮長許志宏、埔鹽鄉鄉長許文萍、長期照顧管理中心科長邱翠容、鹿港扶輪社社長梁存孝等愛心宅配大使們共同出席，一同關懷過年缺人陪伴的獨居長輩。

彰化地區擁抱獨老愛不打烊活動，由老五老基金會與鹿港天后宮合辦多年，鹿港服務中心廚房製餐加上紅樓餐廳、龍山肉羹、翔美素食…等共襄盛舉贊助，往年年菜發送至鹿港、福興、和美、伸港、線西等5鄉鎮，今年增加埔鹽鄉。

鹿港天后宮副主委蔡平焜說，感謝幫忙製餐的紅樓餐廳、龍山肉羹、兔寶寶炸雞、邱駿棋漁貨海產經銷、翔美素食，今年除送給長輩五菜一湯一飯的一桌現做年菜，鹿港天后宮還加碼給每位長輩3000元的祝福紅包，期盼藉由志工的雙手將這份關愛傳達給長輩，讓長輩在年關將近時也感受到社會大眾的關懷。

和美鎮83歲的黃姓阿公，獨居在水電不方便的貨櫃屋，隨著年紀漸長，行動變得緩慢，平常除寵物的陪伴外，少有與人群互動機會。志工說，每月訪視關懷中發現，阿公其實非常健談，每每見到志工，總滔滔不絕地分享自身生活經驗。黃阿公對生活沒有太多奢求，認為簡單自理、能夠果腹，就很滿足。