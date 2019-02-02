九族櫻花祭開始 穿浴衣搭人力車賞櫻體驗東洋風情

2019-02-02 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



日月潭九族文化村櫻花祭今天開始，並打造一條日本街展現日本櫻花祭特色，春節期間間遊客穿上日式浴衣，逛櫻花市集、搭人力拉車和觀賞太鼓街舞表演等，體驗濃濃東洋風情、浪漫過春節。

九族文化村種植5000棵櫻花樹是國內賞櫻勝地之一，去年開放認養櫻花樹，把認養所得捐出一半給埔里的陳綢阿嬤。日本TBS黃金節目追櫻到九族，認養今年第一棵櫻花樹。

九族文化村經理黃瑞奇說，認養一棵櫻花樹只要3000元，九族會雇人照顧這棵櫻花一整年，認養人一年內可以隨時回來看這棵櫻花，今年預計要把認養所得一半捐給在地的原住民家庭援助中心，是非常有意義的活動。

今年過年期間準備了6年的新設施「西班牙海岸」啟用，遊客可以搶先體驗。過年內容加量不加價，櫻花祭至3月10日止，每天都有太鼓「震春喚櫻」表演，還有櫻花祭專屬的日本yosakoi舞蹈，夜櫻期間有櫻花湖鄉情民歌音樂會、與君同樂表演等許多櫻花祭才特定演出的舞碼及活動。遊客可以租浴衣坐人力車賞花，漫步櫻花市集，在屋台享用日式點心。還有限定櫻花拉麵、粉櫻日式豬排、櫻花野餐。

夜櫻是櫻花祭的重頭戲，今年夜櫻期間為2月5日至28日，打造園區數條浪漫的櫻花隧道，點綴上美麗燈光，呈現夜晚櫻花艷麗的景色，新設施西班牙海岸高第建築，建築外表設計華麗燈光，夜晚變成童話城堡，讓遊客大飽眼福。