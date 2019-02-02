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中市查緝台中港污染源 首波查獲5家違規廠商

2019-02-02 14:55中央社 台中2日電

台中市政府針對台中港區內大型污染源進行聯合稽查，環保局今天指出，首波行動共查獲5家違規廠商，告發處分金額新台幣60萬6000元，後續仍會持續稽查，嚇阻廠商不法排放。

環保局表示，台中市長盧秀燕上任後，環保局遵循空污取締「先公後私」、「先大後小」等原則，積極管制改善空氣品質

環保局規劃台中港區污染源專案稽查計畫，稽查對象涵蓋港區各大型污染源，稽查內容針對環評承諾條件、水污染防治、空污防制及廢棄物管理等項目進行查核，並進行管道、水質及廢棄物採樣檢測、空氣品質連線監控作業，同時配置2部空品監測車於港區執行24小時監控空氣品質作業，監控異常時，立即前往港區稽查。

環保局表示，首波針對港區大型污染源進行深度稽查，並同步於港區內進行機動性污染巡查，出動84人次查核污染源操作、紀錄等，共計查獲5家廠商分別有原物料使用超量、產生粒狀物逸散及廢棄物未妥善存放等污染行為，已依違反空氣污染防制法及廢棄物清理法告發，並限期改善。

環保局指出，這次查獲違規廠商，部分業者近5年來有多次的環保違規紀錄，這次仍遭查獲違規，顯見未能落實污染防制，環保局除持續加強深度稽查頻率，也將要求業者提出改善計畫，杜絕污染再次發生。

廢棄物空氣品質空污
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