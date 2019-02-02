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大屁股vs.小灰塵 世界最大、最小種子科博館「同框」

2019-02-02 11:40聯合報 記者喻文玟╱即時報導

你知道全世界有30多萬種「種子」嗎！農曆年節，國立自然科學博物館推出應景的「百籽千尋」種子展，象徵生生不息，現場「同框」展出全世界最大種子「海椰子」重達18公斤；最小種子是蘭科植物種子，長度僅約0.2 mm，宛如灰塵。

策展人、科博館研究人員陳志雄說，「策劃這場種子展，已想了16年！」特展名稱「百籽」代表生物多樣性，展場有一面「百籽牆」以人工方式置放100種子。

陳志雄說，「百籽千尋」四大亮點是可以看到世界最大種子海椰子、最小的蘭科種子、台灣目前發現最早約3000多年前的碳化稻米，以及約3億年前的種子蕨。

「海椰子」種子外型像一個大屁股，屬於棕櫚科、海椰子屬，只生長在印度洋西部的塞席爾群島。科博館2003年從塞席爾群島引進2顆，其中一顆還活著，種在植物園熱帶雨林溫室內，每年長一片葉子，生長緩慢。

陳志雄說，海椰子種子最重可達30公斤，是植物界最「重」的種子，科博館很幸運，塞席爾群島在科博館購入後不久，該國列為重要國寶，不再出售給各國博物館典藏，若要出口，只是藝術品或已死的種子。

而目前發現全世界最小種子是「蘭科植物」，肉眼已幾近不可見，長度0.02cm。陳志雄說，蘭科種子有2、3萬種，也許還有尚未被研究發現、更小的種子，它們要發芽必須和真菌共生，每次發芽的果夾會產生數萬或數十萬個，跟灰塵一樣，輕輕靠氣流傳播。

陳志雄說，全世界有30多萬種種子，「百籽牆」也只是1/3000，目前經常被人類利用的植物已超過1000種，甚至很多還不知道用途的植物，卻在人類的開發中逐漸消失。

台灣目前發現最早、約3000多年前的碳化稻米，這件展品商借自台灣大學農藝系。原住民在3000年前就開始種稻米，這件碳化標本是在台北芝山岩遺址發現，在日治時期被挖掘出來，非常稀有。

陳志雄說，「碳化」就是埋在地下經過一段時間，細菌不吃，水分蒸發，就像木頭變成木炭的原理，這件標本的種子原來顏色應該不是這樣，碳化後才變成看似黑米，但形狀不變。

「百籽千尋」即日起在科博館展至108年10月20日。

台灣目前發現最早、約3000多年前的碳化稻米，這件展品商借自台灣大學農藝系。圖／...
台灣目前發現最早、約3000多年前的碳化稻米，這件展品商借自台灣大學農藝系。圖／科博館提供
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科博館「百籽千尋」種子展，現場「同框」展出全世界最大種子「海椰子」（右）重達18...
科博館「百籽千尋」種子展，現場「同框」展出全世界最大種子「海椰子」（右）重達18公斤，形狀像大屁股；最小種子是蘭科植物種子（左）需用電子顯微鏡放大，人類肉眼不可見。圖／科博館提供
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竹葉根節蘭種子，宛如灰塵，電子顯微鏡放大250倍照片。圖／陳志雄提供
竹葉根節蘭種子，宛如灰塵，電子顯微鏡放大250倍照片。圖／陳志雄提供
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石斛蘭種子，長度僅約0.2 mm，宛如灰塵，電子顯微鏡放大250倍照片。圖／陳志...
石斛蘭種子，長度僅約0.2 mm，宛如灰塵，電子顯微鏡放大250倍照片。圖／陳志雄提供
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稻米博物館遺址
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