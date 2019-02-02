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春節9天連假起跑！ 台中花博僅除夕休園

2019-02-02 11:22聯合報 記者余采瀅╱即時報導

台中花博春節期間除夕當日休園，其餘均正常營運，其中，外埔園區自今日起，石虎家族與歐米馬將輪流現身與遊客拜年合影，每場次將發送限量100份吉祥物紅包及貼紙。2月5日初一起，也祭出連續6天的喜迎豬年系列活動，不僅有逗趣小遊戲，更準備多項好禮大放送。

台中市政府指出，為迎接豬年到來，特別在花博外埔園區遊客中心打造「豬豬求籤所」，讓市民不用到人山人海的宮廟祈福求籤，只要到外埔園區完成指定任務，便可獲得豬年好運勢，希望遊客到外埔一起沾沾春節喜氣。

另春節期間，除了花博吉祥物石虎家族外，還特別邀請到高雄美濃農會吉祥物「米超人」到台中花博一起迎新年，只要與米超人合影上傳打卡，或闖關獲得勝利，就有機會獲得多項驚喜紅包小禮。

中市府指出，外埔園區內的樂農館、智農館、蜂潮劇場及好農市集也推出闖關遊戲與民眾同樂，民眾闖關成功，即可獲得種子紙為材料的種子紅包袋，並可近距離接觸豬籠草，完成指定任務，獲得多項精美小禮品，讓遊客在外埔園區共度不一樣的春節連假。

交通局於春節期間規畫多條交通接駁服務，結合台鐵、市區公車與園區接駁車，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具來逛花博外埔園區，更多的活動詳情與交通方式，歡迎請上「台中花博外埔園區」粉絲專頁查詢https://www.facebook.com/WaipuExpoSite/。

台中花博外埔園區外觀。圖／台中市政府提供
台中花博外埔園區外觀。圖／台中市政府提供
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台中花博石虎吉祥物將在外埔園區現身與民眾見面。圖／台中市政府提供
台中花博石虎吉祥物將在外埔園區現身與民眾見面。圖／台中市政府提供
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花博春節紅包
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