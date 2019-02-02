春節9天連假起跑！ 台中花博僅除夕休園

2019-02-02 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



台中花博春節期間除夕當日休園，其餘均正常營運，其中，外埔園區自今日起，石虎家族與歐米馬將輪流現身與遊客拜年合影，每場次將發送限量100份吉祥物紅包及貼紙。2月5日初一起，也祭出連續6天的喜迎豬年系列活動，不僅有逗趣小遊戲，更準備多項好禮大放送。

台中市政府指出，為迎接豬年到來，特別在花博外埔園區遊客中心打造「豬豬求籤所」，讓市民不用到人山人海的宮廟祈福求籤，只要到外埔園區完成指定任務，便可獲得豬年好運勢，希望遊客到外埔一起沾沾春節喜氣。

另春節期間，除了花博吉祥物石虎家族外，還特別邀請到高雄美濃農會吉祥物「米超人」到台中花博一起迎新年，只要與米超人合影上傳打卡，或闖關獲得勝利，就有機會獲得多項驚喜紅包小禮。

中市府指出，外埔園區內的樂農館、智農館、蜂潮劇場及好農市集也推出闖關遊戲與民眾同樂，民眾闖關成功，即可獲得種子紙為材料的種子紅包袋，並可近距離接觸豬籠草，完成指定任務，獲得多項精美小禮品，讓遊客在外埔園區共度不一樣的春節連假。