中彰投醫院診所春節有看診嗎？上網下載APP攏會通

2019-02-02 07:59 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



適逢農曆春節連續假期，中彰投3縣市嚴防流感肆虐，共有28家區域級以上醫院從2月2日至2月17日加開春節類流感特別門診，另有479家合約醫療院所提供春節門診。健保署中區業務組說明，民眾可到中央健康保險署網站或下載健保署「全民健保行動快譯通APP」，查詢春節期間各醫療院所開診時段，若是流感症狀就醫，建議就診前可再撥電話確認。

健保署中區業務組調查，中彰投地區2月4日（除夕)西醫診所開診率為48%；各級醫院開診率72%，2月5、6日（初一、二）各級醫院看診率約4成，2月8日（初四）起，多數大型醫院均恢復正常看診。

台中市衛生局長曾梓展說，台中類流感門急診就醫人次為11.6%，已越過疾管署訂定的流行閾值11.5%，進入流行期，台中有14家區域級以上醫院開設春節類流感特別門診，274家合約醫療院所提供春節門診。

他指醒，民眾如有咳嗽、發燒、流鼻水等類流感症狀應配戴口罩，並就近到公費藥劑合約醫療機構就醫；如有呼吸困難、發紺（缺氧）、胸痛、意識不清等危險徵兆儘速至大醫院就醫，並依醫師指示使用流感抗病毒藥劑，以降低重症及死亡風險。