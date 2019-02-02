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迎新春／這些事不能做！ 農曆過年禁忌盤點

中彰投醫院診所春節有看診嗎？上網下載APP攏會通

2019-02-02 07:59聯合報 記者趙容萱╱即時報導

適逢農曆春節連續假期，中彰投3縣市嚴防流感肆虐，共有28家區域級以上醫院從2月2日至2月17日加開春節類流感特別門診，另有479家合約醫療院所提供春節門診。健保署中區業務組說明，民眾可到中央健康保險署網站或下載健保署「全民健保行動快譯通APP」，查詢春節期間各醫療院所開診時段，若是流感症狀就醫，建議就診前可再撥電話確認。

健保署中區業務組調查，中彰投地區2月4日（除夕)西醫診所開診率為48%；各級醫院開診率72%，2月5、6日（初一、二）各級醫院看診率約4成，2月8日（初四）起，多數大型醫院均恢復正常看診。

台中市衛生局長曾梓展說，台中類流感門急診就醫人次為11.6%，已越過疾管署訂定的流行閾值11.5%，進入流行期，台中有14家區域級以上醫院開設春節類流感特別門診，274家合約醫療院所提供春節門診。

他指醒，民眾如有咳嗽、發燒、流鼻水等類流感症狀應配戴口罩，並就近到公費藥劑合約醫療機構就醫；如有呼吸困難、發紺（缺氧）、胸痛、意識不清等危險徵兆儘速至大醫院就醫，並依醫師指示使用流感抗病毒藥劑，以降低重症及死亡風險。

健保署中區業務組說明，民眾要查詢春節開診時段，可到中央健康保險署網站https://www.nhi.gov.tw/QueryN/query14.aspx?n=0B12314F50D38FCC&sms=36A0BB334ECB4011&topn=3185A4DF68749BA9，點選縣市、區域及寫下想要查詢路段縮小查詢範圍，「特定節日看診」點選日期即可；若下載健保署「全民健保行動快譯通APP」，則可點選「院所查詢」，再點進「附近院所」，進入表格後，選擇特約類別是醫院或診所，並且在「長假期時段」點選日期、時段，以及搜尋半徑，按查詢，即可看到清單。

台中市衛生局防流感群聚，啟動春節類流感門診開設及稽查服務。圖／台中市衛生局提供
台中市衛生局防流感群聚，啟動春節類流感門診開設及稽查服務。圖／台中市衛生局提供
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台中市衛生局長曾梓展提醒，符合公費流感疫苗接種對象，可前往合約醫療院所施打，加強...
台中市衛生局長曾梓展提醒，符合公費流感疫苗接種對象，可前往合約醫療院所施打，加強保護力。圖／報舷資料照
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民眾要查詢春節醫療院所門診時段，可到中央健康保險署網站，在第10項「特定節日看診...
民眾要查詢春節醫療院所門診時段，可到中央健康保險署網站，在第10項「特定節日看診」，選擇想要就診的縣市、區域，再點選看診的日期、時段查詢。圖／健保署提供
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民眾要查詢春節醫療院所門診時段，可下載「全民健保行動快譯通APP」，點選「院所查...
民眾要查詢春節醫療院所門診時段，可下載「全民健保行動快譯通APP」，點選「院所查詢」，再點進「附近院所」後，即可選擇特約類別是醫院或診所，並且在「長假期時段」點選日期、時段，以及搜尋半徑，按查詢，即可看到清單。圖／健保署提供
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類流感健保春節
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