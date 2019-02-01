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幸福企業關心校園安全 台懋尾牙認養2所小學保全經費

2019-02-01 23:00聯合報 記者何烱榮╱即時報導

彰化縣台懋實業公司今晚在員林市一家餐廳舉辦尾牙，董事長陳天佑除感謝員工一年努力，讓公司再創佳績，也宣布捐助員林市青山、明湖等2所國小今年一年的校園保全費，各36萬7037元，縣長王惠美很感動，代表兩校師生向陳董事長致謝。

台懋公司在員林市員草路855巷，創立已30年，是一家專業的鋅化合物生產製造商，也是亞洲及台灣最大活性氧化鋅生產廠商，主要產品為製造橡膠、電子、發泡、玻璃、化妝品等所需添加之原料。陳天佑是成功大學化學工程學系畢業，經歷教師、工程師、廠長、經理等職務。

「我在報上看到王縣長說因為經費不足，彰化縣有部分國小欠缺保全，台懋一向對公益十分熱心，於是主動跟縣府教育處聯繫，表示明願意認養學校保全，讓學生得到安全。」陳天佑說，企業有能力的話就應該幫助政府來做好這個事情，這2所國小都在附近，所以公司很樂意捐贈校園保全，如果小朋友缺少安全照顧的話，我們願意協助政府作這方面的服務。　　

今晚王惠美應邀參加台懋尾牙，她說，陳董事長立足台灣放眼天下，不斷把MIT這麼好的產品行銷到各個國家，不斷創新研發，讓台懋活性氧化鋅產量和品質不但在台灣，也在亞洲地區的第一。

王惠美稱讚陳董事長是取之於社會用之於社會的企業家精神，她說，陳董事長對彰化縣教育非常重視，長期以來不論是贊助棒球隊或是各方面公益都作得非常多，這次因為縣府財政困難，所以認養青山、明湖國小等2所學校的保全經費共73萬4074元，成為一個非常好的典範，守護校園由我們鄉親和縣府一起來努力，可以讓孩子們有更好的保障。　　

王惠美承諾說，彰化縣政府會開源節流，從人事、從業務費用作控管，局處活動也要求以最少的錢達到最好的效果，把財政作調整之後，同時規畫彰化的未來，希望未來美好彰化希望城市大家一起來努力。

彰化縣台懋實業公司今晚在員林市一家餐廳舉辦尾牙，董事長陳天佑（右１）席間宣布認養...
彰化縣台懋實業公司今晚在員林市一家餐廳舉辦尾牙，董事長陳天佑（右１）席間宣布認養員林市青山、明湖等2所國小今年一年的校園保全費，各36萬多萬元，縣長王惠美（右2)贈送感謝狀。記者何烱榮／攝影
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彰化縣台懋實業公司今晚在員林市一家餐廳舉辦尾牙，董事長陳天佑（１）席間宣布認養員...
彰化縣台懋實業公司今晚在員林市一家餐廳舉辦尾牙，董事長陳天佑（１）席間宣布認養員林市青山、明湖等2所國小今年一年的校園保全費，各36萬多萬元，縣長王惠美代表兩校師生表達謝。記者何烱榮／攝影
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彰化縣台懋實業公司今晚在員林市一家餐廳舉辦尾牙，董事長陳天佑（前左）邀請縣長王惠...
彰化縣台懋實業公司今晚在員林市一家餐廳舉辦尾牙，董事長陳天佑（前左）邀請縣長王惠美（前右）參加，席間宣布認養員林市青山、明湖等2所國小今年一年的校園保全費，各36萬多萬元。記者何烱榮／攝影
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保全王惠美
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