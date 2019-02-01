員林市光明街滿額抽好禮 市長要送五帝錢祝大家幸福

2019-02-01 22:14 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



員林人看過來！除夕夜（4日）圍爐吃年夜飯後，看電視玩手機是不是會無趣，員林市長游振雄邀請市民親子一起來逛逛光明街，有很多好康等著大家拿。

市公所4日到7日在光明街舉辦「來員林過好年」活動，推出滿額抽好禮，即除夕到初三在光明街消費滿300元就參加抽獎活動抽獎活動，另外，游市長在初一.要發送五帝錢福袋。

發送五帝錢福袋的發送時間與地點：初一8時10分至8時30分員林火車站、8時40分至9時20分福寧宮、9時30分至9時50分三聖宮、10時至10時30分廣寧宮、10時40分至11時興賢書院、11時10至11時30分衡文宮、11時40至12:00香山寺。

游振雄說，他至今仍記得小時候春節的熱鬧氣氛，如今過年好像變得沒什麼特別，所以希望在光明街能營造年節氣氛，特舉辦「來員林過好年」活動，讓大家感受喜迎新年的歡樂，盼每位返鄉的鄉親與遊客都能感受員林是一個幸福中更具人情味的城巿。

市公所與許多店家簽訂合作，只要到合作店家消費滿300元可集1枚章 (集點卡在合作商家和服務台可領取)，1枚章即可於服務台兌換1張摸彩券，大年初三晚上8時在光明街主舞台抽出電視、電器等好禮，邀請大家來員林過好年，春節來行春。

游市長說，他準備象徵旺財「五帝古錢」福袋，不同於硬幣福袋，特別到廣寧宮過香火，會選用五帝錢是因為五帝錢得天、地、人三才之氣加上五帝(順治帝、康熙帝、雍正帝、乾隆帝、嘉慶帝)之帝威，能鎮宅、化煞，並兼具旺財功效，準備發送給民眾，恭賀返鄉民眾與遊客新年快樂、迎春納福，為豬年增添好福氣。