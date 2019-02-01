發紅包！台中天津商圈明天發1688個10元紅包排隊領取

2019-02-01 21:17 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市政府經發局輔導一中商圈，今天起到2月17日推出「2019 一中金豬 花漾市集」，台中市長盧秀燕今晚出席開幕典禮，送出888個「金豬獻吉」10元紅包，與民眾分享年節喜氣：天津商圈明天下午1時15分，將邀請台中市長盧秀燕發送1688個10元紅包，有鑑於上個月財神喜從天降活動傳出有人掛彩、小朋友走失，明天下午要排隊領取紅包。

《2019 一中金豬 花漾市集》今天在一中商圈水利大樓前廣場盛大開幕，市長盧秀燕現場發送888份「金豬獻吉」10元紅包，也祝民眾豬年發大財、賺大錢，吸引民眾大排長龍。議員陳政顯、經發局長高禩翔、北區區長陳寶雲等人也出席活動，現場熱鬧滾滾。

經發局說，現場集結上百家攤位，讓消費者吃、喝、玩、樂一次滿足，還有8場美食促銷活動，今天下午在水利會大樓前服務台開賣限量800張「珍珠奶茶券」，輪流由參與活動店家提供10元優惠珍珠飲品，並邀請知名樂團、熱舞社學生現場飆唱及跳舞。民眾只要於活動配合店家消費滿百，就有機會將5萬現金券、55吋液晶電視等摸彩好禮帶回家。