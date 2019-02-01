親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節連假哪裡趣
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

漆黑寒夜苦讀！志願役正妹軍人 成功「轉職」海巡行政

發紅包！台中天津商圈明天發1688個10元紅包排隊領取

2019-02-01 21:17聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中市政府經發局輔導一中商圈，今天起到2月17日推出「2019 一中金豬 花漾市集」，台中市長盧秀燕今晚出席開幕典禮，送出888個「金豬獻吉」10元紅包，與民眾分享年節喜氣：天津商圈明天下午1時15分，將邀請台中市長盧秀燕發送1688個10元紅包，有鑑於上個月財神喜從天降活動傳出有人掛彩、小朋友走失，明天下午要排隊領取紅包。

《2019 一中金豬 花漾市集》今天在一中商圈水利大樓前廣場盛大開幕，市長盧秀燕現場發送888份「金豬獻吉」10元紅包，也祝民眾豬年發大財、賺大錢，吸引民眾大排長龍。議員陳政顯、經發局長高禩翔、北區區長陳寶雲等人也出席活動，現場熱鬧滾滾。

經發局說，現場集結上百家攤位，讓消費者吃、喝、玩、樂一次滿足，還有8場美食促銷活動，今天下午在水利會大樓前服務台開賣限量800張「珍珠奶茶券」，輪流由參與活動店家提供10元優惠珍珠飲品，並邀請知名樂團、熱舞社學生現場飆唱及跳舞。民眾只要於活動配合店家消費滿百，就有機會將5萬現金券、55吋液晶電視等摸彩好禮帶回家。

天津商圈在上個月25日舉辦搶紅包的活動，紅包裡是折價券，由扮演財神爺的男子從雲梯車上撒紅包「喜從天降」，吸引大批人潮在現場爭搶紅包，傳出有人掛彩、遺失手機、錢包，甚至連小孩都搞丟了的情形，天津商圈明天下午邀請市長盧秀燕發送紅包，這次是送10元紅包，改由民眾排隊領取。

台中市長盧秀燕（左）今晚出席「2019 一中金豬 花漾市集」開幕典禮，送出888...
台中市長盧秀燕（左）今晚出席「2019 一中金豬 花漾市集」開幕典禮，送出888個「金豬獻吉」10元紅包，與民眾分享年節喜氣。圖／台中市政府提供
分享
台中市長盧秀燕（左）今晚出席「2019 一中金豬 花漾市集」開幕典禮，送出888...
台中市長盧秀燕（左）今晚出席「2019 一中金豬 花漾市集」開幕典禮，送出888個「金豬獻吉」10元紅包，與民眾分享年節喜氣。圖／台中市政府提供
分享

紅包盧秀燕台中市
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

影／這個Coser超資深 還打造「懷舊電影館」藏山區

2019-02-01 17:38

員林市光明街滿額抽好禮 市長要送五帝錢祝大家幸福

2019-02-01 22:14

影／南投埔里水上燈會亮麗登場 光影倒映超吸睛

2019-02-01 20:29

醫院寒冬歲末送暖有愛心義賣 也有送鞋活動

2019-02-01 18:11

活動介紹周丹薇、張瓊姿 壯年人：哇！年輕人：蛤！

2019-02-01 16:26

台中敬老卡爭議 2計程車隊抵制不加入

2019-02-01 15:54

蔡其昌送豬年小紅包「壹豬幸福」 盼大家一直幸福

2019-02-01 14:00

影╱妖怪進駐南投小白宮 歡迎遊客霸王停車

2019-02-01 13:08

台中花博面臨停權？ 林佳龍：新政儘量不要影響契約

2019-02-01 11:57

好不容易爭取到2020台灣燈會 彰化縣為什麼要放棄？

2019-02-01 11:57

影／針對AIPH授權爭議 盧秀燕 : 有編預算一定會付

2019-02-01 11:32

影／歷經3任市長興建 台中米粒弧形永福所今落成

2019-02-01 11:28

花博權利金未付 盧秀燕：今天就匯300多萬元

2019-02-01 11:03

持花博卡無法免費入園 市府：拿有照片的身分證件即可

2019-02-01 09:09

價格實惠買花趁現在 年前需求高花價回穩

2019-02-01 08:10

截肢男子到東華醫院受訓 取得照顧服務員證照

2019-02-01 08:09

「校園保全沒有空窗期」 彰縣國中小校長如期交接

2019-02-01 00:13

南投扶輪社到原鄉 送新鄉國小學童背心

2019-01-31 23:59

營隊助戒網癮 有人第一天就暴怒

2019-01-31 23:50

台中敬老卡改革╱ 長輩失望：補助50元根本不夠

2019-01-31 23:48

台中敬老卡搭小黃、看診補助調整 每次50元

2019-01-31 23:45

南投聯盟成軍 首波優惠「第2晚住宿1元」

2019-01-31 23:27

【即時短評】「誰家的孩子誰抱走！」看民進黨兩套標準

2019-01-31 20:09

傳AIPH擬取消台中花博授權？ 花博辦：根本沒看到信函

2019-01-31 17:49

無雙樂團Liz網紅直播主 麗寶取景入歌帶動網紅商機

2019-01-31 16:40

盧秀燕：爭取2020台灣燈會要拚經濟

2019-01-31 15:09

台中敬老卡補助 看診、搭小黃調降

2019-01-31 14:22

花在彰化首結合光雕秀 賞花還可逛燈會

2019-01-31 13:52

南投加強取締違法旅宿業 籲速申請登記

2019-01-31 13:49

台中區長僅兩區沒動 28區每區都有故事

2019-01-31 12:59

2020台灣燈會落腳台中 林佳龍臉書恭喜盧秀燕

2019-01-31 12:51

廉政宣誓像說我愛你？ 中水局長：多說幾次無妨

2019-01-31 12:35

台中各區長人事異動 調整名單出爐

2019-01-31 12:31

邵族傳統領域爭議 陳瑩促原民會補正程序

2019-01-31 12:13

農曆新年捐血 可獲大甲媽錢母及祈福奶嘴

2019-01-31 12:11

2020台灣燈會落腳台中 中市府：地點評估中

2019-01-31 11:35

李允傑批「擴充敬老卡」倉促上路 冒用弊端一籮筐

2019-01-31 11:31

2020台灣燈會在台中、2021在新竹市 主燈不再限生肖

2019-01-31 11:22

江啟臣敷面膜直播 推銷新社最夯文心蘭面膜

2019-01-31 10:49
看更多

熱門文章

善心湧入 桃園市府助5歲小遊民實現上學夢

2019-02-01 14:43

好不容易爭取到2020台灣燈會 彰化縣為什麼要放棄？

2019-02-01 11:57

張琍敏：韓國瑜彷彿有股神祕的吸引力

2019-02-01 00:01

苗第2座親子公園在竹南 昆蟲世界加火炎山大滑梯

2019-02-01 08:10

19歲馬尾妹凌晨4點半賣菜 網讚「像新垣結衣年輕版」

2019-02-01 12:26

全台最靈財神廟助人躲金融風暴 前身竟是「鬼屋」

2019-02-01 14:34

台北最古老蓄水池 睽違111年正式對外開放

2019-02-01 16:37

影／光棍男跳愛河 鍾小平被猛虧求愛高嘉瑜

2019-02-01 14:42

涉賄選百萬交保 桃議員張運炳暴瘦15公斤補宣誓

2019-02-01 11:55

基隆最大賣場東帝士2月18日結束 全面超低價出清

2019-02-01 10:38

花博權利金未付 盧秀燕：今天就匯300多萬元

2019-02-01 11:03

出去賣貨了！韓國瑜上任首出訪 2月星馬行銷農漁產

2019-02-01 11:53

春節宜蘭十大壅塞地點在這 免費停車資訊總整理

2019-02-01 08:09

向韓國瑜請益 5連霸基隆議員呂美玲宣布選立委

2019-02-01 12:31

阿伯一通電話促成雲林快捷通車 交通部長親送鄉親上車

2019-02-01 11:21

持花博卡無法免費入園 市府：拿有照片的身分證件即可

2019-02-01 09:09

周六試燈璀璨亮相！2019台北光之饗宴交管措施

2019-02-01 02:00

花蓮壽豐溪床出現病死豬 動防所1日開挖採樣送驗

2019-01-31 23:22

傳接高雄市海洋局長 趙紹廉：不排斥去試試看

2019-02-01 14:37

新北土城「福田路」開通 解決塞車之苦

2019-02-01 12:11

響應高雄摩鐵票選 她火辣拉票「換老婆不如換地方」

2019-02-01 13:43

影╱霸氣女警喝斥雙刀男就逮 女副市長贈茶表揚

2019-02-01 09:51

六都首長好感度第一名是誰？黃偉哲：應是鄭文燦

2019-02-01 13:45

六福村慶40歲 你可以免費暢遊只要你有40...

2019-02-01 14:06

就因輸這1票 村長慘遭苛扣3年事務補助費156萬

2019-02-01 14:42

韓粉高市府排長龍 就為韓國瑜小紅包

2019-02-01 10:12

台中敬老卡改革╱ 長輩失望：補助50元根本不夠

2019-01-31 23:48

創業天堂每月租金最多5000元 屏東「職人町」開張

2019-02-01 19:25

「市長的口袋食堂」美食書開飯 林右昌：每間都有故事

2019-02-01 15:55

台中花博面臨停權？ 林佳龍：新政儘量不要影響契約

2019-02-01 11:57

三星落羽松秘境 燈光秀美如童話世界

2019-02-01 00:26

桃園10元豬年福袋亮相 鄭文燦過年掃百間廟發放

2019-02-01 16:33

光雕展初一登場 北市籲民眾乘坐大眾運輸

2019-02-01 11:52

正妹警巡邏見老翁獨坐分隔島 助包紮幫找家

2019-02-01 14:45

台中敬老卡爭議 2計程車隊抵制不加入

2019-02-01 15:54

8千萬土地法拍只賣6千萬 高雄鬧區這塊地離捷運1分鐘

2019-02-01 13:57

影╱1萬8千公斤「米山」 台南後壁泰安宮新春有看頭

2019-02-01 08:08

查慶富案貸款疑雲 高市議會設專案小組

2019-01-31 23:04

竹市祭2千萬補助冷氣、冰箱舊換新 加碼送到府檢測

2019-02-01 17:33

影／歷經3任市長興建 台中米粒弧形永福所今落成

2019-02-01 11:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top