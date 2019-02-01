影／南投埔里水上燈會亮麗登場 光影倒映超吸睛

2019-02-01 20:29 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣燈會明晚將正式開幕，埔里水上燈區今打頭陣率先登場，而杷城排洪道河面上花燈點亮後，水陸光影照映，璀璨浪漫超吸睛，今年主燈則走環保路線，高達11公尺的三角燈柱是用上萬片回收光碟打造而成。

縣府指出，去年首度在埔里規劃水上燈區，善用南安路旁杷城排洪道水域環境，設置河面花燈呈現在地文化、生態和宗教等多元主題，因倒映更顯光影浪漫，大受好評，創造逾43.3萬參觀人次約2.6億產值，滿意度達9成，今年擴大續辦。

南投燈會埔里水上燈區今晚點燈，色彩繽紛的特色花燈有如被複製般的轉映在河面上，但有時隨著水面波紋曲折，營造出另類光影風情，浪漫指數破表，民眾也沉浸其中，緩速循河道旁道路前進欣賞，美景也吸引不少攝影師擺腳架取景拍攝。

縣長林明溱說，今年埔里燈區在南安路旁杷城排洪道畔兩側、中興大學實驗林規劃有「團結嘟市」、「水漾埔里」、「紙藝亮起來」、「原力POWER」、「彩蝶花舞」等主題區，其中杷城排洪道上平台有26座大型花燈，盼用亮麗燈景帶進觀光人潮。