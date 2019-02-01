影／南投埔里水上燈會亮麗登場 光影倒映超吸睛
南投縣燈會明晚將正式開幕，埔里水上燈區今打頭陣率先登場，而杷城排洪道河面上花燈點亮後，水陸光影照映，璀璨浪漫超吸睛，今年主燈則走環保路線，高達11公尺的三角燈柱是用上萬片回收光碟打造而成。
縣府指出，去年首度在埔里規劃水上燈區，善用南安路旁杷城排洪道水域環境，設置河面花燈呈現在地文化、生態和宗教等多元主題，因倒映更顯光影浪漫，大受好評，創造逾43.3萬參觀人次約2.6億產值，滿意度達9成，今年擴大續辦。
南投燈會埔里水上燈區今晚點燈，色彩繽紛的特色花燈有如被複製般的轉映在河面上，但有時隨著水面波紋曲折，營造出另類光影風情，浪漫指數破表，民眾也沉浸其中，緩速循河道旁道路前進欣賞，美景也吸引不少攝影師擺腳架取景拍攝。
縣長林明溱說，今年埔里燈區在南安路旁杷城排洪道畔兩側、中興大學實驗林規劃有「團結嘟市」、「水漾埔里」、「紙藝亮起來」、「原力POWER」、「彩蝶花舞」等主題區，其中杷城排洪道上平台有26座大型花燈，盼用亮麗燈景帶進觀光人潮。
埔里鎮長廖志城則說，除水上燈區外，地理中心碑還有「酋長逐燈祭」象徵埔里鎮是一座共融的城鎮，而今年主燈則是由當地清潔隊打造，隊員將上萬片回收光碟片貼滿11公尺高的三角柱主題花燈，環保展現埔里盼成為低碳綠能城的願景。
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