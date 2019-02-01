影／這個Coser超資深 還打造「懷舊電影館」藏山區

2019-02-01 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



Cosplay風氣盛行，南投縣埔里鎮桃米山區隱居著1名超資深Coser！年近七旬的陳南耀曾是電影人，當過臨時演員，更因深愛電影工作，學畫海報看板、做戲服和布景等都很在行，更愛裝扮，堪稱「百變藝術家」。

陳指出，在他8歲那年，與哥哥去埔里街上，第一次看到電影《七仙女》就被千變萬化的畫面深深吸引，因此一頭栽進電影的世界，小學畢業就去當戲院當手繪看板學徒，過去埔里7家戲院海報看板多半由他繪製，之後更北上投入電影業。

他說，踏入電影圈後從美工、布景、道具到服裝、燈光、攝影等都接觸涉獵，也充當臨時演員，結識知名導演李翰祥、胡金銓等人，但隨傳統電影式微，在50歲那年選擇退休返鄉，可他無法忘情電影工作，至今還會繪製電影海報或藝人。

而因陳過去從事電影藝術工作，趁著職務之便，蒐集不少刀劍、戲服、劇照等電影物件，也保留過去《黃昏雙鏢客》、《獨臂刀》、《影武者》、《養鴨人家》，甚至藝人張美瑤、李玟等手繪看板或海報，台、日、西洋等各種懷舊物應有盡有。

陳提到，因感謝電影豐富他的人生，且不希望過去電影風華消失抹滅，返鄉後便改造自家老宅，將上萬件的珍藏品用來擺設或掛貼，打造成「懷舊電影藝術館」；他有時間就動筆畫，有時還會穿古裝搭配音效重溫緬懷經典電影。

陳南耀今換上電影《龍門客棧》戲服，重現當年大俠風範，他說，有時畫累了、心倦了，就換上古裝大玩Cosplay，而因渾身「戲」胞能一次扮演20個電影角色，且男、女不拘，可說是超資深Coser，也被親友稱作「百變藝術家」。