活動介紹周丹薇、張瓊姿 壯年人：哇！年輕人：蛤！

2019-02-01 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中市長盧秀燕今天在一場活動中，逐一介紹明星周丹薇和張瓊姿等人時，許多年紀大的民眾立刻興奮「哇」的叫一聲，有些年輕人在旁聽了直覺反應「蛤」，可能因為年紀小不認識這些明星。