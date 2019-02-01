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活動介紹周丹薇、張瓊姿 壯年人：哇！年輕人：蛤！

2019-02-01 16:26聯合報 記者游振昇╱即時報導

台中市盧秀燕今天在一場活動中，逐一介紹明星周丹薇和張瓊姿等人時，許多年紀大的民眾立刻興奮「哇」的叫一聲，有些年輕人在旁聽了直覺反應「蛤」，可能因為年紀小不認識這些明星。

台中市港區藝術中心表示，鑽研琉璃藝術的周丹薇與珠寶設計師丘琬琳獲邀在台中市港區藝術中心展覽室C聯合舉辦「花樣鎏璃，鎏璃花漾藝術創作展」，展期從今天起到3月3日止，導演范可欽、梁修身和甄珍、鄧美芳、谷音、朱衛茵、阮虔芝、王淑娟、司馬三三、樓曼莉、熊海靈、張正藍、張瓊姿等12 位國內知名導演、藝人今天都到場力挺。

台中市港區藝術中心今天聚集多位導演和明星。圖／台中市港區藝術中心提供
台中市港區藝術中心今天聚集多位導演和明星。圖／台中市港區藝術中心提供
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台中市港區藝術中心今天聚集多位導演和明星，周丹薇為台中市長盧秀燕介紹作品。圖／台...
台中市港區藝術中心今天聚集多位導演和明星，周丹薇為台中市長盧秀燕介紹作品。圖／台中市港區藝術中心提供
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台中市盧秀燕珠寶
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