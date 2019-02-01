台中敬老卡爭議 2計程車隊抵制不加入

2019-02-01 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中市敬老愛心卡調整方案公布後，台中市交通局表示，今天有第二家車隊、新增500輛計程車加入服務行列。不過也有2家車隊、近500輛「小黃」決定抵制不加入，業者表示，市府應暫停刷卡搭車的服務，等都裝機後再重新開始，不排除春節後醞釀包圍市府。

台中敬老卡去年9月開放刷卡搭計程車，而且是全額補助，根據台中市交通局統計，去年到12月底，計程車部分總共刷掉1.2億元，如果今年不調整方案，全年恐刷掉20億元；市府昨宣佈從2月15日起，刷卡搭計程車每趟只補助50元。

台中市交通局今開放第二家車隊，加入敬老卡服務行列；第二家為大都會車隊，共有500輛計程車，都已完成裝機，也與交通局簽約，今天已經可刷敬老卡搭計程車。台中市交通局表示，雖然新制度實施在即，但只要完成裝機、簽約就會納入。

不過計程車業者不滿市府開放初期，獨厚單一車隊，要求暫停刷卡搭車福利，等到全面裝機後再開放；市府昨天宣布調整方案後，業者醞釀抵制，目前已有兩家車隊拒絕加入刷敬老卡行列。

中華大車隊董事長楊詠悳說，大家不滿市府政策圖利特定對象，要求先暫停，全面裝機後再開放，市府既然不願意，中華大200多輛計程車決定缺席，過年後會號召車隊包圍市府。

全聯計程車運輸合作社主席李美輪說，政府政策要公平，當初應該全面開放，而不是實施到一半改政策，才讓其他車隊加入，全聯有300多輛車也會加入抵制行列。