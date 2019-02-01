蔡其昌送豬年小紅包「壹豬幸福」 盼大家一直幸福

2019-02-01 14:00 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



立法院副院長蔡其昌今年要送的幸福小紅包「壹豬幸福」出爐，就是要民眾「一直幸福」，今年以「豬」為主題設計，用台灣國語唸就是「一直幸福」的諧音，2月4日除夕夜將在台中市清水區福德祠首發，初一、初二也會到台中多家廟宇發送。

蔡其昌每年過年都會印製1元幸福小紅包，從2013年起至今，今年以桃紅色封面加上珊瑚紅內頁設計，提名為「壹豬幸福」，他說幸福小紅包以台灣國語來念就是一直幸福，充滿過年喜氣、洋溢滿滿幸福。

立法院副院長蔡其昌今年要送的小紅包。圖／立院副院長蔡其昌辦公室 分享 facebook