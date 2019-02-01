影╱妖怪進駐南投小白宮 歡迎遊客霸王停車

2019-02-01 13:08 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投縣歷史建築稅務出張所閒置多年，今天重新試營運開幕由溪頭妖怪村進駐成立「蘿西家族」，復古又KUSO的裝潢設計，吸引大批遊客搶先參觀拍照打卡，南投市區交通停車不便，妖怪村也逆向行銷，歡迎遊客擲骰子「霸王停車」還有機會獲得霸王杯，一整年飲料無限暢飲，以另類創意創造旅遊亮點，帶動南投觀光發展。

南投稅務出張所蘿西家族試營運今天由縣長林明溱、妖怪村長林志穎、文化局長林榮森等人共同揭幕，已經閒置多年的稅務出張所經過七個月的整修，維持古色古香卻又便利新穎，如同宮原眼科卻多了搞笑設計，馬上成為新興打卡景點，吸引許多遊客參觀，妖怪村的枯麻和巴豆，也特定下來為新夥伴「蘿西」加油打氣，熱鬧非凡，更讓許多小朋友著迷。

林明溱說，南投稅務出張所招標歷經四次流標、一次棄標，主要就是業者擔心南投市交通狹窄、停車困難，甚至業者得標後評估難以獲利，乾脆捨棄30萬元保證金棄標。他很感謝，明山別館（妖怪村）願意參與歷史建築的營運，又以創意讓南投小白宮重新發亮，包括遊客、居民都歡迎妖怪村進駐，相信稅務出張所會成為南投觀光新亮點，帶動商機及就業機會。

妖怪村設計總監牛哥表示，規畫將妖怪村元素以戲劇化效果，展現過去時期稅務出長所的場景，讓大家認識以往繳稅的方式，同時也創造妖怪貨幣，作為遊客在出張所內的觀光貨幣。

南投稅務出張所位在南投市中山街，1936年落成，原為二層樓建築的平頂建築，1950年改建為斜屋頂，又增建為左右翼建築，成為目前景觀。台灣光復後陸續成為為稅捐稽徵處、南投市公所、南投警分局辦公使用，見證南投行政沿革歷史，有南投白宮美名，2009年公告為歷史建築經。南投縣文化局更斥資2700多萬元修繕，希望轉型成為文創重地，卻一再流標閒置，好事多磨。

蘿西家族也逆向思考，針對停車困難問題，提供擲骰子比賽，過年期間到場擲骰子，就有機會獲得限量3個全年霸王停車位，或者10個全年免費暢飲各種飲品的霸王杯！

擲骰子活動方式：第1關民眾必須先選擇競取霸王停車位或者競取霸王杯。第2關開始擲骰子，每次擲6顆骰子。若再憑消費滿600元發票，再加入第7顆骰子；憑消費滿2000元發票，即可再加入第8顆骰子。