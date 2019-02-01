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影／針對AIPH授權爭議 盧秀燕 : 有編預算一定會付

2019-02-01 11:32聯合報系攝影中心 記者黃仲裕╱即時報導

台中市盧秀燕今天出席台中市西屯區永福派出所落成啟用典禮時表示 , 花博付款產生的爭議，是一個有合約有編預算的費用，所以一毛錢都少不了。至於為什麼會產生爭議，她說去年十二月四日就應付款，但她去年十二月二十五日才上任，不清楚為什麼沒有付款。

台中市長盧秀燕面對花博付款爭議，她說這是一個有合約有編預算的費用，所以一毛錢都少...
台中市長盧秀燕面對花博付款爭議，她說這是一個有合約有編預算的費用，所以一毛錢都少不了。記者黃仲裕／攝影
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台中市花博盧秀燕

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