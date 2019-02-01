親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節連假哪裡趣
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

價格實惠買花趁現在 年前需求高花價回穩

2019-02-01 08:10聯合報 記者林敬家╱即時報導

下星期一就是除夕，去年底暖冬花量大，切花價格一度低落，最近民眾需求量大，花價回穩，專利大橘拍賣市場價格一把可達200元，牡丹約300元，百合則價格落差大，品質好價格一把達400元，品質稍差約100多元，目前花價實惠，花農也有利潤，民眾可趁此時多採買花卉。

去年風調雨順，彰化花卉今年初產量增加約2成，各項花卉價處於低點，花農整體收益大減，彰化縣政府與農會大力推廣在地花卉，直到上周市場需求大增價格回穩，田尾花卉拍賣市場經理高銘輝說，設計款與粉色、紅色大小菊年節時受歡迎，一般大菊拍賣價格約100元上下，小菊約5、60元，百合則以紅色、黃色需求較高，但因先前盛產，花農冷藏花因應，部分鮮度較不足，百合價差大。

冬季向來是民眾買花裝飾的旺季，但今年暖冬，民眾認為保存不易，花藝老師李雅芳建議花瓶插花盡可能將水以下的葉子摘除，避免水混濁，花瓶水中加明礬、漂白水可保鮮，百合開花後摘掉蕊也能延長保存期限，避免花粉沾染桌面，目前花卉價格實惠，建議民眾多買花DIY。

李雅芳也說，過年適合擺設色彩鮮豔、熱鬧的花材，民眾以往認為菊花只有在祭祀時使用，但現在品種眾多，且有「菊」祥如意之意，包括牡丹菊等大菊也適合擺飾。

彰化切花盛產，花色、花種等相當齊全。記者林敬家／攝影
彰化切花盛產，花色、花種等相當齊全。記者林敬家／攝影
分享
田尾鄉農會舉行插花課，鼓勵民眾買花布置家裡。記者林敬家／攝影
田尾鄉農會舉行插花課，鼓勵民眾買花布置家裡。記者林敬家／攝影
分享

暖冬

相關新聞

台中敬老卡搭小黃、看診補助調整 每次50元

2019-01-31 23:45

台中敬老卡改革╱ 長輩失望：補助50元根本不夠

2019-01-31 23:48

截肢男子到東華醫院受訓 取得照顧服務員證照

2019-02-01 08:09

「校園保全沒有空窗期」 彰縣國中小校長如期交接

2019-02-01 00:13

營隊助戒網癮 有人第一天就暴怒

2019-01-31 23:50

南投聯盟成軍 首波優惠「第2晚住宿1元」

2019-01-31 23:27

【即時短評】「誰家的孩子誰抱走！」看民進黨兩套標準

2019-01-31 20:09

傳AIPH擬取消台中花博授權？ 花博辦：根本沒看到信函

2019-01-31 17:49

無雙樂團Liz網紅直播主 麗寶取景入歌帶動網紅商機

2019-01-31 16:40

盧秀燕：爭取2020台灣燈會要拚經濟

2019-01-31 15:09

台中敬老卡補助 看診、搭小黃調降

2019-01-31 14:22

花在彰化首結合光雕秀 賞花還可逛燈會

2019-01-31 13:52

南投加強取締違法旅宿業 籲速申請登記

2019-01-31 13:49

台中區長僅兩區沒動 28區每區都有故事

2019-01-31 12:59

2020台灣燈會落腳台中 林佳龍臉書恭喜盧秀燕

2019-01-31 12:51

廉政宣誓像說我愛你？ 中水局長：多說幾次無妨

2019-01-31 12:35

台中各區長人事異動 調整名單出爐

2019-01-31 12:31

邵族傳統領域爭議 陳瑩促原民會補正程序

2019-01-31 12:13

農曆新年捐血 可獲大甲媽錢母及祈福奶嘴

2019-01-31 12:11

2020台灣燈會落腳台中 中市府：地點評估中

2019-01-31 11:35

李允傑批「擴充敬老卡」倉促上路 冒用弊端一籮筐

2019-01-31 11:31

2020台灣燈會在台中、2021在新竹市 主燈不再限生肖

2019-01-31 11:22

江啟臣敷面膜直播 推銷新社最夯文心蘭面膜

2019-01-31 10:49

台中敬老卡微調 計程車全額補助改為每趟50元

2019-01-31 10:18

80年前日本神宮藏身台灣工藝中心 新春可求藍染御守

2019-01-31 09:12

集集玉映社區 首個老少關懷據點開張

2019-01-30 23:37

長輩走失 彰化「守護BBCall」定位找人

2019-01-30 23:32

中市勞工局長吳威志 採「法遵訪視」代替檢查

2019-01-30 23:32

甲后線遙無期 將加開小黃公車

2019-01-30 23:28

中彰投市民服務 春節不打烊

2019-01-30 23:25

台中訂房率成長 業者憂4月沒活動加持

2019-01-30 23:24

市府服務不打烊 公務員輪值叫苦

2019-01-30 23:21

花博拚「人進來」！加碼元宵燈會 預估200萬人次

2019-01-30 23:15

「花在彰化燈會」今晚試燈 湖中露出3D巨大月球超吸睛

2019-01-30 22:40

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

瑞芳戶所一通電話 失散28年母子團圓淚崩

2019-01-31 15:09

高雄燈會「金銀河」驚見蓮花柱 每朵都有大師的祝福

2019-01-31 21:33

2021年台灣燈會在新竹 林智堅：全力以赴

2019-01-31 11:35

竹北一路口有「滿滿的紅綠燈」 網友：眼花撩亂好誇張

2019-01-31 13:00

侯友宜不知張忠謀妻是畫家 張淑芬：真的是太沒知識

2019-01-31 12:49

拚節電！冷氣冰箱汰舊換新 竹縣最高每戶補助1.5萬

2019-01-31 13:48

美！宜蘭三星落羽松林今起有夜秀 秘境如童話世界

2019-01-31 09:15

台中敬老卡微調 計程車全額補助改為每趟50元

2019-01-31 10:18

張琍敏：韓國瑜彷彿有股神祕的吸引力

2019-02-01 00:01

【即時短評】「誰家的孩子誰抱走！」看民進黨兩套標準

2019-01-31 20:09

影／桃園最長！50公尺滾輪滑梯今開放 大人小孩都嘗鮮

2019-01-31 12:52

台中區長僅兩區沒動 28區每區都有故事

2019-01-31 12:59

墾丁後壁湖養灘變殺灘 墾管處搖頭：誤會大了

2019-01-31 16:57

北捷龍山寺春節樂吉籤紀念票夯 排隊人潮滿到站外

2019-01-31 10:19

2020台灣燈會在台中、2021在新竹市 主燈不再限生肖

2019-01-31 11:22

韓國瑜鳳山發紅包送到小分身 眾人莞爾

2019-01-31 19:29

傳AIPH擬取消台中花博授權？ 花博辦：根本沒看到信函

2019-01-31 17:49

馬英九、周美青聯署春聯 民雄千份春聯半小時索取一空

2019-01-31 16:38

貓裏喵親子公園明封園2小時消毒 園內抽菸重罰1萬

2019-01-31 20:10

台南西港慶安宮春節歲錢加碼 兩個總統來發紅包

2019-01-31 12:53

過年走春來花蓮 海洋公園幼兒、長輩入園免費

2019-01-31 12:37

台中各區長人事異動 調整名單出爐

2019-01-31 12:31

影╱碩士道長潘政鵬免費收驚有洋葱 為實現對父親承諾

2019-01-31 09:59

花蓮壽豐溪床出現病死豬 動防所1日開挖採樣送驗

2019-01-31 23:22

學甲慈濟宮春節送紀念金幣 保生大帝悠遊卡過年首賣

2019-01-31 15:59

屏東台灣燈會首創行動服務站 賽格威園區內趴趴走

2019-01-31 12:53

3月桃園旅遊消費券喊卡 市府：短期成效不彰

2019-01-31 18:46

車禍醫療負債百萬 他靠賣30元炸物突破逆境

2019-01-31 09:07

每天聽爸爸車上聽英文歌 她高中英語全國賽奪冠

2019-01-31 13:38

北市機車格擬全面收費 議員：應採月票制

2019-01-30 23:28

2020台灣燈會落腳台中 中市府：地點評估中

2019-01-31 11:35

春節北海岸走春這樣玩 免費接駁多利用

2019-01-31 10:09

2020台灣燈會落腳台中 林佳龍臉書恭喜盧秀燕

2019-01-31 12:51

力挺史詩大戲「羅妹號事件」 小墾丁員工全體面試臨演

2019-01-31 21:09

不當大學校長 他開發養生產品當健康達人

2019-01-31 18:05

韓國瑜談醫療觀光自嘲 若可治禿衛生局長就能得諾貝爾

2019-01-31 13:55

石虎路殺苗栗縣單月5隻 友善公路速打造

2019-01-31 14:49

貓纜氣窗板269公尺掉落 重1.7公斤從天而降險砸茶農

2019-01-31 12:40

芎林竹22鄉道 粉色大波斯菊花海綿延超過1公里

2019-01-31 09:11

廟宇文創商品上架 「月老口紅」求姻緣

2019-01-31 11:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top