價格實惠買花趁現在 年前需求高花價回穩

2019-02-01 08:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



下星期一就是除夕，去年底暖冬花量大，切花價格一度低落，最近民眾需求量大，花價回穩，專利大橘拍賣市場價格一把可達200元，牡丹約300元，百合則價格落差大，品質好價格一把達400元，品質稍差約100多元，目前花價實惠，花農也有利潤，民眾可趁此時多採買花卉。

去年風調雨順，彰化花卉今年初產量增加約2成，各項花卉價處於低點，花農整體收益大減，彰化縣政府與農會大力推廣在地花卉，直到上周市場需求大增價格回穩，田尾花卉拍賣市場經理高銘輝說，設計款與粉色、紅色大小菊年節時受歡迎，一般大菊拍賣價格約100元上下，小菊約5、60元，百合則以紅色、黃色需求較高，但因先前盛產，花農冷藏花因應，部分鮮度較不足，百合價差大。

冬季向來是民眾買花裝飾的旺季，但今年暖冬，民眾認為保存不易，花藝老師李雅芳建議花瓶插花盡可能將水以下的葉子摘除，避免水混濁，花瓶水中加明礬、漂白水可保鮮，百合開花後摘掉蕊也能延長保存期限，避免花粉沾染桌面，目前花卉價格實惠，建議民眾多買花DIY。