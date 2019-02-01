截肢男子到東華醫院受訓 取得照顧服務員證照

2019-02-01 08:09 聯合報 記者 聯合報 記者 張家樂 ╱即時報導



南投縣男子柯閔維29歲那年因工作意外而失去右手，他積極自我訓練左手為主、右臂為輔的日常生活能力，去年參加竹山鎮東華醫院承辦的照服員職訓，「打斷手骨顛倒勇」，結訓後順利從事居家服務，再創人生事業第二春。

37歲的柯閔維是家中么兒，南投縣同德家商餐飲科畢業，到工廠做氣壓沖床技工。在一次加班時到機器漏電，柯閔維被電昏，受傷後半截右臂和右掌被截肢。

柯閔維此後鬱鬱寡歡，家人擔心他「自閉」，鼓勵多出去走動；有朋友說「還好不是傷到腳，若失去行動能力，豈不是更不方便。」柯閔維豁然開朗，重新學騎車、開車，找回以前自理生活的行動力。

柯閔維決心重返職場，兩年前他的一名朋友需要居家服務員照顧中風癱瘓的父親，柯閔維做了快三個月，能勝任拍背、擦澡等清潔工作，無奈朋友的父親去世，柯閔維又失業。

柯閔維得知竹山鎮東華醫院獲勞動部勞動力發展署補助，舉辦照服員職訓，他報名上課，學習CPR（心肺復甦術）、灌食、翻身、洗澡等技術，從中摸索技巧，去年8月底結訓並通過檢核，取得照顧員證照。