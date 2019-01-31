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南投扶輪社到原鄉 送新鄉國小學童背心

2019-01-31 23:59聯合報 記者張家樂╱即時報導

南投扶輪社長嚴春和今天率社員到南投縣信義鄉新鄉國小，捐贈全校的學童，每人一件具有原民風的背心和獎助學金。新鄉國小學童演唱「拍手歌」等原民歌曲，向熱血的扶輪社員表達謝意。

嚴春和說，他的岳母今年96歲，長期關懷弱勢，一直希望替南投縣的原民鄉做些點事情。二個月前，他和新鄉國小校長伍曉玲談到 學校的需求，校長表示，學童需要有一件具有原民特色的背心，他轉知岳母後，岳母一口氣就答應捐錢製作。 

嚴春和夫婦今天帶著6名社員，到信義鄉新鄉國小，送給全校58名原民學童每人一件背心。學童顯得很興奮，不少人都說，過年可以穿新衣了。

信義鄉新鄉國小學童手繪原民風的畫作，向南投扶輪社致謝。圖／南投扶輪社提供
信義鄉新鄉國小學童手繪原民風的畫作，向南投扶輪社致謝。圖／南投扶輪社提供
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新鄉國小學童打鼓歡迎南投扶輪社員前來。圖／南投扶輪社提供
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新鄉國小學童表演原民歌舞迎嘉賓。圖／南投扶輪社提供
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南投扶輪社長嚴春和(中站立者)今天到信義鄉新鄉國小，捐贈每名學童原民風的背心。記...
南投扶輪社長嚴春和(中站立者)今天到信義鄉新鄉國小，捐贈每名學童原民風的背心。記者張家樂／攝影
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