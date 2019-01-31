南投扶輪社到原鄉 送新鄉國小學童背心

2019-01-31 23:59 聯合報 記者 聯合報 記者 張家樂 ╱即時報導



南投扶輪社長嚴春和今天率社員到南投縣信義鄉新鄉國小，捐贈全校的學童，每人一件具有原民風的背心和獎助學金。新鄉國小學童演唱「拍手歌」等原民歌曲，向熱血的扶輪社員表達謝意。

嚴春和說，他的岳母今年96歲，長期關懷弱勢，一直希望替南投縣的原民鄉做些點事情。二個月前，他和新鄉國小校長伍曉玲談到 學校的需求，校長表示，學童需要有一件具有原民特色的背心，他轉知岳母後，岳母一口氣就答應捐錢製作。