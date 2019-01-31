台中敬老卡搭小黃、看診補助調整 每次50元

台中敬老愛心卡昨天宣布補助方案調整，每月每人1000元點數不變，搭計程車全額補助改為每趟補助50元，看診只補助部分負擔。 記者喻文玟／攝影 分享 facebook

台中市長盧秀燕上任後，敬老愛心卡補助內容確定調整，副市長楊瓊瓔昨天宣布新方案，65歲以上長輩每月每人1000元點數不變，搭計程車全額補助改為每趟補助50元，看診只補助部分負擔50元。

台中市敬老卡去年9月起擴充功能，開放刷卡可搭乘計程車、到基層診所和衛生所看診抵掛號費、部分負擔、能刷卡到國民運動中心使用。

新團隊評估，「擴充加碼後」刷卡率提升，以搭計程車為例，每月支出達5000、6000萬元，今年裝機車輛數增加，估計全年支出上看20億元，成為財政負擔。

交通局長葉昭甫說，搭乘市區公車、國道客運維持全額補助，計程車部分改為每趟補助50元，其餘乘客自行負擔；市府將擴大服務的計程車隊，不再獨厚一家車隊，2月底可達5000輛計程車可刷卡；至於盜刷計程車傳出的弊端，將採GPS定位稽核防弊。

衛生局長曾梓展說，未來敬老卡看診只補助部分負擔50元，不能再刷掛號費，掛號費是行政費用，各診所從0元到150元收費不一；市府會再開放基層診所申請加入，但不開放給地區醫院以上的醫療院所。

運動局長李昱叡說，國民運動中心維持刷卡補助場租、設施費，新增公益時段每周一到五上午8-10點、下午2-4點，持卡入場可免扣點。

楊瓊瓔說，今年敬老卡預算只有編列2.89億元，搭公車補助就要花3.1億元，將提出追加預算5.22億，希望議會支持。

社會局長李允傑表示，台中敬老愛心卡民國94年開始推動，是銀髮族的福利，話鋒一轉批前市府林佳龍團隊，「倉促上路、衍生許多弊端」，拜訪20多名議員就聽到，「老人不用，年輕人拿去坐計程車」，盜刷是侵占公款行為，若追究民眾有刑責，根據研考會統計，盜刷弊端共25件。

台中市目前符合領「敬老愛心卡」資格有42萬人，實際發卡38萬9145張，辦卡率92.99％，楊瓊瓔表示，老年人口每年1.5％成長，一定要改革才能避免財政缺口。