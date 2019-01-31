親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節連假哪裡趣
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

台中敬老卡搭小黃、看診補助調整 每次50元

2019-01-31 23:45聯合報 記者喻文玟洪敬浤／台中報導

台中敬老愛心卡昨天宣布補助方案調整，每月每人1000元點數不變，搭計程車全額補助...
台中敬老愛心卡昨天宣布補助方案調整，每月每人1000元點數不變，搭計程車全額補助改為每趟補助50元，看診只補助部分負擔。 記者喻文玟／攝影
分享

台中市盧秀燕上任後，敬老愛心卡補助內容確定調整，副市長楊瓊瓔昨天宣布新方案，65歲以上長輩每月每人1000元點數不變，搭計程車全額補助改為每趟補助50元，看診只補助部分負擔50元。

台中市敬老卡去年9月起擴充功能，開放刷卡可搭乘計程車、到基層診所和衛生所看診抵掛號費、部分負擔、能刷卡到國民運動中心使用。

新團隊評估，「擴充加碼後」刷卡率提升，以搭計程車為例，每月支出達5000、6000萬元，今年裝機車輛數增加，估計全年支出上看20億元，成為財政負擔。

交通局長葉昭甫說，搭乘市區公車、國道客運維持全額補助，計程車部分改為每趟補助50元，其餘乘客自行負擔；市府將擴大服務的計程車隊，不再獨厚一家車隊，2月底可達5000輛計程車可刷卡；至於盜刷計程車傳出的弊端，將採GPS定位稽核防弊。

衛生局長曾梓展說，未來敬老卡看診只補助部分負擔50元，不能再刷掛號費，掛號費是行政費用，各診所從0元到150元收費不一；市府會再開放基層診所申請加入，但不開放給地區醫院以上的醫療院所。

運動局長李昱叡說，國民運動中心維持刷卡補助場租、設施費，新增公益時段每周一到五上午8-10點、下午2-4點，持卡入場可免扣點。

楊瓊瓔說，今年敬老卡預算只有編列2.89億元，搭公車補助就要花3.1億元，將提出追加預算5.22億，希望議會支持。

社會局長李允傑表示，台中敬老愛心卡民國94年開始推動，是銀髮族的福利，話鋒一轉批前市府林佳龍團隊，「倉促上路、衍生許多弊端」，拜訪20多名議員就聽到，「老人不用，年輕人拿去坐計程車」，盜刷是侵占公款行為，若追究民眾有刑責，根據研考會統計，盜刷弊端共25件。

台中市目前符合領「敬老愛心卡」資格有42萬人，實際發卡38萬9145張，辦卡率92.99％，楊瓊瓔表示，老年人口每年1.5％成長，一定要改革才能避免財政缺口。

計程車楊瓊瓔愛心台中市盧秀燕

相關新聞

台中敬老卡改革╱ 長輩失望：補助50元根本不夠

2019-01-31 23:48

「校園保全沒有空窗期」 彰縣國中小校長如期交接

2019-02-01 00:13

【即時短評】「誰家的孩子誰抱走！」看民進黨兩套標準

2019-01-31 20:09

傳AIPH擬取消台中花博授權？ 花博辦：根本沒看到信函

2019-01-31 17:49

無雙樂團Liz網紅直播主 麗寶取景入歌帶動網紅商機

2019-01-31 16:40

盧秀燕：爭取2020台灣燈會要拚經濟

2019-01-31 15:09

台中敬老卡補助 看診、搭小黃調降

2019-01-31 14:22

花在彰化首結合光雕秀 賞花還可逛燈會

2019-01-31 13:52

南投加強取締違法旅宿業 籲速申請登記

2019-01-31 13:49

台中區長僅兩區沒動 28區每區都有故事

2019-01-31 12:59

2020台灣燈會落腳台中 林佳龍臉書恭喜盧秀燕

2019-01-31 12:51

廉政宣誓像說我愛你？ 中水局長：多說幾次無妨

2019-01-31 12:35

台中各區長人事異動 調整名單出爐

2019-01-31 12:31

邵族傳統領域爭議 陳瑩促原民會補正程序

2019-01-31 12:13

農曆新年捐血 可獲大甲媽錢母及祈福奶嘴

2019-01-31 12:11

2020台灣燈會落腳台中 中市府：地點評估中

2019-01-31 11:35

李允傑批「擴充敬老卡」倉促上路 冒用弊端一籮筐

2019-01-31 11:31

2020台灣燈會在台中、2021在新竹市 主燈不再限生肖

2019-01-31 11:22

江啟臣敷面膜直播 推銷新社最夯文心蘭面膜

2019-01-31 10:49

台中敬老卡微調 計程車全額補助改為每趟50元

2019-01-31 10:18

80年前日本神宮藏身台灣工藝中心 新春可求藍染御守

2019-01-31 09:12

集集玉映社區 首個老少關懷據點開張

2019-01-30 23:37

長輩走失 彰化「守護BBCall」定位找人

2019-01-30 23:32

中市勞工局長吳威志 採「法遵訪視」代替檢查

2019-01-30 23:32

甲后線遙無期 將加開小黃公車

2019-01-30 23:28

中彰投市民服務 春節不打烊

2019-01-30 23:25

台中訂房率成長 業者憂4月沒活動加持

2019-01-30 23:24

市府服務不打烊 公務員輪值叫苦

2019-01-30 23:21

花博拚「人進來」！加碼元宵燈會 預估200萬人次

2019-01-30 23:15

「花在彰化燈會」今晚試燈 湖中露出3D巨大月球超吸睛

2019-01-30 22:40

迎金豬、賀新歲 中台灣燈會有看頭

2019-01-30 18:44

春節出遊小心！這測速桿限速30 啟用半個月開罰350萬

2019-01-30 15:23

盧秀燕訪市場 獲蘋果禮盒打氣

2019-01-30 14:28

法定文資保護誰的民俗？媽祖遶境鬧雙胞

2019-01-30 13:04

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

瑞芳戶所一通電話 失散28年母子團圓淚崩

2019-01-31 15:09

2021年台灣燈會在新竹 林智堅：全力以赴

2019-01-31 11:35

高雄燈會「金銀河」驚見蓮花柱 每朵都有大師的祝福

2019-01-31 21:33

竹北一路口有「滿滿的紅綠燈」 網友：眼花撩亂好誇張

2019-01-31 13:00

侯友宜不知張忠謀妻是畫家 張淑芬：真的是太沒知識

2019-01-31 12:49

拚節電！冷氣冰箱汰舊換新 竹縣最高每戶補助1.5萬

2019-01-31 13:48

美！宜蘭三星落羽松林今起有夜秀 秘境如童話世界

2019-01-31 09:15

台中敬老卡微調 計程車全額補助改為每趟50元

2019-01-31 10:18

影／桃園最長！50公尺滾輪滑梯今開放 大人小孩都嘗鮮

2019-01-31 12:52

台中區長僅兩區沒動 28區每區都有故事

2019-01-31 12:59

【即時短評】「誰家的孩子誰抱走！」看民進黨兩套標準

2019-01-31 20:09

北捷龍山寺春節樂吉籤紀念票夯 排隊人潮滿到站外

2019-01-31 10:19

墾丁後壁湖養灘變殺灘 墾管處搖頭：誤會大了

2019-01-31 16:57

2020台灣燈會在台中、2021在新竹市 主燈不再限生肖

2019-01-31 11:22

傳AIPH擬取消台中花博授權？ 花博辦：根本沒看到信函

2019-01-31 17:49

海陸儀隊出身熱血教官 搭表演舞台激勵「儀隊魂」

2019-01-31 08:23

韓國瑜鳳山發紅包送到小分身 眾人芫薾

2019-01-31 19:29

馬英九、周美青聯署春聯 民雄千份春聯半小時索取一空

2019-01-31 16:38

貓裏喵親子公園明封園2小時消毒 園內抽菸重罰1萬

2019-01-31 20:10

台南西港慶安宮春節歲錢加碼 兩個總統來發紅包

2019-01-31 12:53

過年走春來花蓮 海洋公園幼兒、長輩入園免費

2019-01-31 12:37

台中各區長人事異動 調整名單出爐

2019-01-31 12:31

影╱碩士道長潘政鵬免費收驚有洋葱 為實現對父親承諾

2019-01-31 09:59

屏東台灣燈會首創行動服務站 賽格威園區內趴趴走

2019-01-31 12:53

學甲慈濟宮春節送紀念金幣 保生大帝悠遊卡過年首賣

2019-01-31 15:59

車禍醫療負債百萬 他靠賣30元炸物突破逆境

2019-01-31 09:07

3月桃園旅遊消費券喊卡 市府：短期成效不彰

2019-01-31 18:46

張琍敏：韓國瑜彷彿有股神祕的吸引力

2019-02-01 00:01

北市機車格擬全面收費 議員：應採月票制

2019-01-30 23:28

每天聽爸爸車上聽英文歌 她高中英語全國賽奪冠

2019-01-31 13:38

2020台灣燈會落腳台中 中市府：地點評估中

2019-01-31 11:35

春節北海岸走春這樣玩 免費接駁多利用

2019-01-31 10:09

高雄燈會小提燈「鴻運豬」 2月9日到11日愛河畔發送　

2019-01-31 07:25

2020台灣燈會落腳台中 林佳龍臉書恭喜盧秀燕

2019-01-31 12:51

春節醫療不打烊 桃園19醫院24小時門急診服務看這裡

2019-01-31 07:28

韓國瑜談醫療觀光自嘲 若可治禿衛生局長就能得諾貝爾

2019-01-31 13:55

貓纜氣窗板269公尺掉落 重1.7公斤從天而降險砸茶農

2019-01-31 12:40

石虎路殺苗栗縣單月5隻 友善公路速打造

2019-01-31 14:49

花蓮壽豐溪床出現病死豬 動防所明天開挖採樣送驗

2019-01-31 23:22

芎林竹22鄉道 粉色大波斯菊花海綿延超過1公里

2019-01-31 09:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top