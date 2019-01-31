【即時短評】「誰家的孩子誰抱走！」看民進黨兩套標準

2019-01-31 20:09 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



去年選舉前夕，前台中市長林佳龍「加碼」敬老愛心卡功能，每月1000元補助新增讓長輩可以坐計程車、看病付掛號費，把敬老卡「刷飽、刷滿」是持卡人的福利，對市府而言成為沉重的財務負擔。

如今市長盧秀燕上任，副市長楊瓊瓔今天宣布「微調」，敬老卡每月1000元點數不變，搭計程車全額補助改為每趟補助50元，看診只補助部分負擔50元。

台中市民進黨團隨即痛斥：「盧秀燕大開倒車，影響長者權益！」質疑大幅限縮使用範圍，怎麼會是「補助不減少，政策會更好？」

社福議題一直是藍、綠台中選戰的「延長戰」。4年前強、龍在托育政見也交鋒，胡志強競選時提出托育政見，每人每月2500元育兒津貼，年齡擴大到5歲，連任失敗後，林佳龍強硬的說，「這是胡志強競選承諾，他沒必要兌現！」

當時社會局長呂建德馬上任第一場記者會就爆出金句：「冤有頭債有主，林佳龍根本沒做過這種承諾，誰家的孩子誰抱走！」

記者對於「誰家的孩子，誰抱走」這句話，猶言在耳。平心而論，敬老愛心卡的「擴充」功能並非盧的政見，若照前市長林佳龍的標準，「誰家的孩子誰抱走」，民進黨團有資格譴責嗎？

台中市目前有資格領敬老愛心卡有42萬名長輩，實際發卡38萬9145張，若全額刷滿每月須支出3億多元，全年上看40億元，「林佳龍生下來的小孩」今年只編列2.89億元，初估第一季就不夠用，他即使連任也根本養不起。

去年選前台中市國民黨團就痛批，林佳龍的「敬老卡擴充功能」是取消老人健保的「贖罪券」；台中市民進黨團當時不監督預算編列問題，擴充功能恐造成的財政黑洞，一聲也不吭，現在跳出來譴責盧「大開倒車」？

盧秀燕競選政見就是恢復老人健保，如今她願意「承擔」林佳龍敬老卡擴充功能這張支票，「續養這個孩子」，民進黨團怪盧「開倒車」根本是兩套標準。