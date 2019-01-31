豬年必朝聖 彰化王功「祈福豬」埔心福佬金豬展

2019-01-31 18:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



今年是豬年，彰化縣王功故事館戶外最近出現大型「祈福豬」，由蚵殼製成相當吸睛，埔心鄉則舉辦埔心福佬客庄古物懷舊特展 ，展品重現福佬客的特色生活和今年的主角「豬」作品，相當應景。

75歲退休蚵農林東信利用去年與漁民淨灘蒐集回收的廢漁網和蚵殼創作「祈福豬」，希望一掃非洲豬瘟的陰霾，也為台灣祈福避免淪陷。

王功蚵藝文化協會執行長余季指出，在地的海洋垃圾除了部分遊客亂丟垃圾的塑膠製品外，許多廢棄物反而是漁民產生，包括採蚵時隨意丟棄的尼龍繩或漁網，流到海外威脅魚類生存，去年號召漁民採蚵車到潮間帶淨灘，一車車載著滿滿的廢棄漁網回到岸上，最近利用部分廢材製成大型裝置藝術，希望喚醒民眾對環境汙染的覺醒，關心海洋環境。

王功漁港過年期間將會相當熱鬧，當地將有靑農組成的農產市集，內有鮮蚵、文蛤、雞蛋、花生、地瓜、蜂蜜等在地農產，海洋故事館則有學生投稿「王功印象」圖文作品。