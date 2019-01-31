親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節連假哪裡趣
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

台灣大總經理換人做 40歲林之晨出馬

中市府勞檢台中捷運綠線工地 要求改善缺失

2019-01-31 14:53中央社 台中31日電

春節將屆，台中市勞工局長吳威志今天率隊前往台中捷運綠線工地進行無預警勞動檢查，結果發現開口護蓋未固定、移動電線未架高等11項缺失，當場輔導廠商立即改善缺失。

107年度台中市營造業共發生88件職業災害，造成78名勞工受傷、10名勞工死亡，春節將至，吳威志今天率隊前往台中市捷運綠線市政府站站體工程工地進行勞動檢查，同時代表市府發放紅包，關懷作業勞工。

吳威志指出，勞檢結果，現場發現開口護蓋未固定、移動電線未架高、模板堆置高度超過1.8公尺及掉落於安全網上垃圾未清除等11項缺失，當場輔導廠商針對缺失立即改善。

吳威志表示，勞動部啟動春安勞動檢查，市府也配合中央實施春安勞檢，將陸續規劃辦理職業安全衛生宣導會，針對火災、爆炸等高危險場所及營造業實施專案檢查，希望從市府做起，朝向零災害、零缺失目標努力。

由於今年春節連假長達9天，吳威志指出，每逢過節客運、貨運及鐵路局等運輸業正值加班工作高峰期，提醒企業針對加班時數較長、三高（高血壓、高血脂、高血糖）等過勞高風險群，妥為規劃並採取必要措施，採取工時安排、人力配置及減少壓力等措施。

勞動部今年調整勞檢政策，勞工局表示，30人以下企業以訪視取代直接勞檢，專案檢查預計將大幅增加到8000場次，今年希望把重點放在攸關民眾公共安全或勞工較易過勞等重點工作，專案檢查將鎖定涉及公共安全，且預防工作負荷等行業，也就是三高行業（高違規、高工時及高風險）共約20個行業。

吳威志勞檢

相關新聞

盧秀燕：爭取2020台灣燈會要拚經濟

2019-01-31 15:09

台中敬老卡補助 看診、搭小黃調降

2019-01-31 14:22

花在彰化首結合光雕秀 賞花還可逛燈會

2019-01-31 13:52

南投加強取締違法旅宿業 籲速申請登記

2019-01-31 13:49

台中區長僅兩區沒動 28區每區都有故事

2019-01-31 12:59

2020台灣燈會落腳台中 林佳龍臉書恭喜盧秀燕

2019-01-31 12:51

廉政宣誓像說我愛你？ 中水局長：多說幾次無妨

2019-01-31 12:35

台中各區長人事異動 調整名單出爐

2019-01-31 12:31

邵族傳統領域爭議 陳瑩促原民會補正程序

2019-01-31 12:13

農曆新年捐血 可獲大甲媽錢母及祈福奶嘴

2019-01-31 12:11

2020台灣燈會落腳台中 中市府：地點評估中

2019-01-31 11:35

李允傑批「擴充敬老卡」倉促上路 冒用弊端一籮筐

2019-01-31 11:31

江啟臣敷面膜直播 推銷新社最夯文心蘭面膜

2019-01-31 10:49

台中敬老卡微調 計程車全額補助改為每趟50元

2019-01-31 10:18

80年前日本神宮藏身台灣工藝中心 新春可求藍染御守

2019-01-31 09:12

集集玉映社區 首個老少關懷據點開張

2019-01-30 23:37

長輩走失 彰化「守護BBCall」定位找人

2019-01-30 23:32

中市勞工局長吳威志 採「法遵訪視」代替檢查

2019-01-30 23:32

甲后線遙無期 將加開小黃公車

2019-01-30 23:28

中彰投市民服務 春節不打烊

2019-01-30 23:25

台中訂房率成長 業者憂4月沒活動加持

2019-01-30 23:24

市府服務不打烊 公務員輪值叫苦

2019-01-30 23:21

花博拚「人進來」！加碼元宵燈會 預估200萬人次

2019-01-30 23:15

「花在彰化燈會」今晚試燈 湖中露出3D巨大月球超吸睛

2019-01-30 22:40

迎金豬、賀新歲 中台灣燈會有看頭

2019-01-30 18:44

春節出遊小心！這測速桿限速30 啟用半個月開罰350萬

2019-01-30 15:23

盧秀燕訪市場 獲蘋果禮盒打氣

2019-01-30 14:28

法定文資保護誰的民俗？媽祖遶境鬧雙胞

2019-01-30 13:04

睽違四年 中台灣元宵燈會重返文心森林公園

2019-01-30 11:09

彰化推APP追蹤迷途老人 鼓勵全民雞婆幫忙定位

2019-01-30 10:44

盧秀燕訪市場 魚、果菜商：未來4年靠妳了

2019-01-30 07:56

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

春節出遊小心！這測速桿限速30 啟用半個月開罰350萬

2019-01-30 15:23

大林鎮長遭批「把大家當盤子」 暴怒翻桌事後道歉

2019-01-30 22:36

「花在彰化燈會」今晚試燈 湖中露出3D巨大月球超吸睛

2019-01-30 22:40

2021年台灣燈會在新竹 林智堅：全力以赴

2019-01-31 11:35

侯友宜不知張忠謀妻是畫家 張淑芬：真的是太沒知識

2019-01-31 12:49

身分證有2、0、1、9 龜吼走春領紅包

2019-01-30 23:14

長逾1公里101退役鋼纜製作 「如意生命─ 苗栗」揭幕

2019-01-30 19:45

影／置身魔法童話城 2019桃園燈會40燈組搶先看

2019-01-30 21:11

台中敬老卡微調 計程車全額補助改為每趟50元

2019-01-31 10:18

美！宜蘭三星落羽松林今起有夜秀 秘境如童話世界

2019-01-31 09:15

北捷龍山寺春節樂吉籤紀念票夯 排隊人潮滿到站外

2019-01-31 10:19

海陸儀隊出身熱血教官 搭表演舞台激勵「儀隊魂」

2019-01-31 08:23

竹北一路口有「滿滿的紅綠燈」 網友：眼花撩亂好誇張

2019-01-31 13:00

清除陰陽海邊坡浮石 濱海公路77.8K明雙向封2小時

2019-01-30 17:14

金門首次組團登陸拜會 楊鎮浯：此行成果豐碩

2019-01-30 18:17

調查站尾牙邀請官員民代 出席者不備禮不致詞化解質疑

2019-01-30 19:20

鄉公所資源回收年賺200萬 張麗善率全縣清潔隊長取經

2019-01-30 16:07

淡江大橋施工說明會 漁民拉布條盼溝通

2019-01-30 19:37

2020台灣燈會在台中、2021在新竹市 主燈不再限生肖

2019-01-31 11:22

影／駁二環境藝術超療癒！「遠心林」轉動演繹自然

2019-01-30 15:30

影╱碩士道長潘政鵬免費收驚有洋葱 為實現對父親承諾

2019-01-31 09:59

車禍醫療負債百萬 他靠賣30元炸物突破逆境

2019-01-31 09:07

影／全台最高光明燈 台南麻豆代天府引進電腦點燈

2019-01-30 19:27

影／網友票選全台必看 台南普濟殿燈會點燈了

2019-01-30 20:29

北市機車格擬全面收費 議員：應採月票制

2019-01-30 23:28

台中區長僅兩區沒動 28區每區都有故事

2019-01-31 12:59

為蘭陽戲劇團叫屈 民俗戲曲專家：裁撤算了

2019-01-31 00:35

台中各區長人事異動 調整名單出爐

2019-01-31 12:31

提升行車安全 鄭文燦：花5百萬幫45輛公車裝安全系統

2019-01-30 16:08

台南違法托嬰中心遭查獲 停業竟還收托25幼童

2019-01-30 17:16

影／高雄小提燈「鴻運豬」 可手提也可戴頭上

2019-01-30 19:46

影／桃園最長！50公尺滾輪滑梯今開放 大人小孩都嘗鮮

2019-01-31 12:52

貓纜氣窗板269公尺掉落 重1.7公斤從天而降險砸茶農

2019-01-31 12:40

拚節電！冷氣冰箱汰舊換新 竹縣最高每戶補助1.5萬

2019-01-31 13:48

哥哥車禍驟逝 她做手工皂記憶哥哥的味道

2019-01-31 08:26

宜蘭鐵路高架化有譜？ 吳澤成：宜蘭羅東段優先

2019-01-30 17:59

台北市大富翁桌遊 玩了就可掌握不動產買租行情

2019-01-31 08:23

春節醫療不打烊 桃園19醫院24小時門急診服務看這裡

2019-01-31 07:28

女力時代來臨 女兵變身女農務農有成獲表揚

2019-01-30 16:04

年前暖流 新北校長回家鄉送禮公所發禮金助清寒

2019-01-30 19:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top