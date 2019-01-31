中市府勞檢台中捷運綠線工地 要求改善缺失

2019-01-31 14:53 中央社 台中31日電



春節將屆，台中市勞工局長吳威志今天率隊前往台中捷運綠線工地進行無預警勞動檢查，結果發現開口護蓋未固定、移動電線未架高等11項缺失，當場輔導廠商立即改善缺失。

107年度台中市營造業共發生88件職業災害，造成78名勞工受傷、10名勞工死亡，春節將至，吳威志今天率隊前往台中市捷運綠線市政府站站體工程工地進行勞動檢查，同時代表市府發放紅包，關懷作業勞工。

吳威志指出，勞檢結果，現場發現開口護蓋未固定、移動電線未架高、模板堆置高度超過1.8公尺及掉落於安全網上垃圾未清除等11項缺失，當場輔導廠商針對缺失立即改善。

吳威志表示，勞動部啟動春安勞動檢查，市府也配合中央實施春安勞檢，將陸續規劃辦理職業安全衛生宣導會，針對火災、爆炸等高危險場所及營造業實施專案檢查，希望從市府做起，朝向零災害、零缺失目標努力。

由於今年春節連假長達9天，吳威志指出，每逢過節客運、貨運及鐵路局等運輸業正值加班工作高峰期，提醒企業針對加班時數較長、三高（高血壓、高血脂、高血糖）等過勞高風險群，妥為規劃並採取必要措施，採取工時安排、人力配置及減少壓力等措施。

勞動部今年調整勞檢政策，勞工局表示，30人以下企業以訪視取代直接勞檢，專案檢查預計將大幅增加到8000場次，今年希望把重點放在攸關民眾公共安全或勞工較易過勞等重點工作，專案檢查將鎖定涉及公共安全，且預防工作負荷等行業，也就是三高行業（高違規、高工時及高風險）共約20個行業。