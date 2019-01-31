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台中區長僅兩區沒動 28區每區都有故事

2019-01-31 12:59聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中市政府今發布區長人事調動，預訂2月12日佈達，年後上任。台中市29區，除和平屬原住民自治區須選舉區長，其他28區均由市府調派，今天共調23區，加上第一波異動，僅大安區、龍井區長不動，調動率達九二。

區長異動情形如下：中區區長林忠訓(原南區公所課長)東區區長陳佩玉(原北區戶所主任)西區區長王瑞嘉(原東區公所主任秘書)南區區長洪峰明(原東區戶所主任)北區區長柯宏黛(原梧棲區長)西屯區長陳寶雲(原北區區長)南屯區長簡士喆(原南屯戶所主任)大甲區長顏金源、外埔區長葉聯慶(原經濟部加工出口區管理處臺中分處技士)梧棲區長溫國宏(原文化局港區藝術中心主任)

烏日區長陳嘉榮(原大肚區長)大肚區長白峨嵋(原中區公所主任秘書)大里區長鄭正忠、太平區長許貴芳(原勞工局專門委員)霧峰區長李銘海、潭子區長林國聲(原太平公所主任秘書)大雅區長馬宗佑(原沙鹿公所主任)神岡區長劉汶軒(原神岡公所主任秘書)后里區長賴同一、豐原區長徐照山(原東勢公所主任秘書)新社區長林淑惠、石岡區長劉素幸(原水利局科長)東勢區長翁培真(原石岡公所主任)

市長盧秀燕就職後馬上進行第一波調動，北屯區長李印欽、清水區長蔡慶生、沙鹿區長廖財崇。僅大安區長周琇茹、龍井區長戴燕如不動如山。

政壇人士觀察，這一波最受矚目的是調西屯區長的北區陳寶雲，她原是前市長胡志強時代的副市長辦公室機要秘書，後由民進黨籍市長林佳龍調到北區公所重用為區長，原本國民黨市長盧秀燕上任，外界猜她會有異動，沒想到從北區調到重點的西屯區。有一說，她在立委補選期間非常賣力，且任北區區長時幹勁十足，黨籍議員推薦，陳寶雲不但留任且調到市府所在行政區。

每一區調動幾乎者都有故事，有的退休公員又被延攬回市府，有的與派系關係密切，有的在市長選舉賣力，民政局強調，然推薦者來自四面八方，但最重要是看公務員平日表現，約談後認為適任才晉用。

台中區長一向被視為小市長，權重責任大，經嚴選新區長名單出爐。圖／聯合報系
台中區長一向被視為小市長，權重責任大，經嚴選新區長名單出爐。圖／聯合報系
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