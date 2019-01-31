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李允傑批「擴充敬老卡」倉促上路 冒用弊端一籮筐

2019-01-31 11:31聯合報 記者喻文玟╱即時報導

台中市目前符合領「敬老愛心卡」資格有42萬名65歲以上老人，實際發卡38萬914...
台中市目前符合領「敬老愛心卡」資格有42萬名65歲以上老人，實際發卡38萬9145張，辦卡率92.99％，楊瓊瓔表示，老年人口每年以1.5％成長，一定要改革才不會造成財政缺口。記者喻文玟／攝影
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前市長林佳龍選前「擴充」敬老愛心卡功能，9月25日全面實施補助全額搭乘計程車、看掛號費，其中，計程車部分就有50萬人次使用，截至去年12月就用了1.2億元預算；掛號費12.4萬人使用、用掉1313萬元，新市府團隊今天宣佈「微調」機制，各部分功能都有補助上限。

明天即將上任的台中市社會局長李允傑表示，台中敬老愛心卡民國94年開始推動，對銀髮族是方便的福利，話鋒一轉也痛批前市府團隊，敬老愛心卡擴充功能倉促上路、不周延，新市府團隊必須承擔，進行必要的制度改革，愛心卡才能永續經營，兼顧公平正義，微調的補助1000元點數不變、額度不變，仍鼓勵身障者、銀髮族有更多參與機會。

李允傑說，「擴充」功能衍生許多弊端，他拜訪20多名議員就聽到，「老人不用，年輕人拿去坐計程車」，業者又沒有公權力可以核對身份，盜刷是侵佔公款行為，若要司法追究，民眾有刑責，改革才能擴大參與。根據研考會統計，1999接獲的愛心卡盜用、盜刷弊端陳請共25件。

李允傑強調，今天做的改革，99％市民都會支持，錢用在刀口上，推動「自付額」是希望減少濫用和冒用的弊端，前市府在敬老愛心卡108年度編列的預算，僅編列2.8億元，要整年度使用「擴充」功能，這筆預算根本不夠，必須微調。

副市長楊瓊瓔表示，臨時會將追加敬老愛心卡擴充功能的5.22億元預算，拜託市議員支持，根據去年前市府的預算，也不足以支應敬老愛心卡各單項，追加預算勢在必行。

台中市目前符合領「敬老愛心卡」資格有42萬名65歲以上老人，實際發卡38萬9145張，辦卡率92.99％，楊瓊瓔表示，老年人口每年以1.5％成長，一定要改革才不會造成財政缺口。

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