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邵族傳統領域爭議 陳瑩促原民會補正程序

2019-01-31 12:13中央社 台北31日電

行政院訴願會日前以程序有瑕疵撤銷原住民族委員會劃設邵族傳統領域公告；民進黨立委陳瑩今天表示，原民會應盡速補正程序並同時提出行政訴訟，導正訴願會的錯誤見解。

日月潭所在地南投縣魚池鄉全鄉土地面積約1萬2137公頃，原住民族委員會去年6月公告邵族土地與部落範圍，鄉境多達8095公頃土地劃入邵族傳統領域，引發在地鄉民不滿與質疑，南投縣府也為此提出訴願。

訴願會決定日前出爐，行政院訴願會因認為原民會辦理邵族傳統領域土地的調查過程中，在徵詢公產管理機關及召開商議小組等程序中，未邀請所有公產管理機關會商而認為有所瑕疵，因此確定撤銷原民會107年6月11日對邵族傳統領域土地所發布的公告，並要求原民會究明後另行適法處理。

具有原住民身分的民進黨立委陳瑩今天發布新聞稿指出，原民會應立即補正程序，並同時提出行政訴訟，。

新聞稿中也提到，南投縣政府去年2月於原民會舉辦的劃設商議小組會議，表示反對邵族傳統領域劃設公告，原因在於縣府所進行的「孔雀園BOT開發案」，位於邵族傳統領域範圍內，縣府希望孔雀園可以不被劃入傳統領域範圍內。

陳瑩表示，原住民族的傳統領域，指的是過去族人集體生活的領域，是重要的文化空間，這裡面有部落的居住地、耕地，也包括獵場、漁場、祖先曾經遷徙過的路線、或是祖靈信仰上有特殊意義的地方，南投縣政府提出反對邵族傳統領域劃設的理由，並非提出歷史的反證，原住民族的文化歷史，豈能因為開發行為而修改，如果歷史因利益而遭破壞，又何來的共存共榮？

陳瑩說，針對訴願書中的爭點，原民會應盡速補正程序並依照原住民族基本法精神，同時提出行政訴訟，導正訴願會的錯誤見解，落實聯合國原住民族權利宣言，確保原住民族權利。

對此，原民會主委夷將．拔路兒日前受訪表示，行政院訴願委員會的決定書是要求原民會補正程序，訴願決定及審理範圍都未觸及邵族傳領土地範圍議題，等到收到訴願決定書後，就會啟動補正程序的作業流程。

原住民

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