台中敬老卡微調 計程車全額補助改為每趟50元

2019-01-31 10:18 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中市長盧秀燕上任後，敬老愛心卡補助內容是否調整？今天由副市長楊瓊瓔開記者會公布。市府新方案內容維持每月每人1000元點數，搭計程車部分全額補助改為每趟補助50元，看診部分改為只補助部分負擔。

台中市敬老卡去年9月起擴充功能，開放刷卡可搭乘計程車，到基層診所、衛生所看診抵掛號費、部分負擔，也能刷卡到國民運動中心使用。加碼後的敬老卡刷卡率提升，初估每月支出高達上億元，成為市府財政負擔。

改版後的敬老愛心卡，在交通方便，交通局長葉昭甫說，搭乘市區公車、國道客運維持全額補助，不過計程車部分改為每趟補助50元，其餘由自己負擔；市府也擴大服務的計程車隊，2月底可達到5000台；敬老卡刷計程車傳出弊端，將採取GPS定位稽核防弊。

衛生局長曾梓展說，敬老卡看診未來只補助部分負擔50元，不能再刷掛號費，因為掛號費是行政費用，各診所收費標準不一，從0元到150元；市府會再開放基層診所申請加入，但不開放給地區醫院以上的醫療院所。

運動局長李昱叡說，國民運動中心維持刷卡補助場租、設施費，新增公益時段持卡不扣點入場，每周一到五上午8-10點、下午2-4點，持卡入場可免扣點。