80年前日本神宮藏身台灣工藝中心 新春可求藍染御守

2019-01-31 09:12 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣草屯鎮台灣工藝中心將在大年初二至初五推出「喜樂豬藝起迎新年」春節限定活動。記者賴香珊／攝影 分享 facebook 豬年到！南投縣草屯鎮台灣工藝中心將大年初二至初五推出「喜樂豬藝起迎新年」春節限定活動，今更公告因中心發現園區80年前曾有神宮存在史實，今年特別設置1座「豬福神宮」，供民眾求取藍染特製御守招好運。

台灣工藝研究發展中心指出，今年是豬年因此推出福氣滿滿的「喜樂豬」，象徵在新的一年為民眾帶來愉悅的工藝體驗和驚奇樣貌，讓造訪工藝園區的人都能快樂展開工藝旅程，並藉由工藝創作和體驗獲得心靈上的富足。

而新春期間，工藝中心推多樣化活動，動態有「喜樂豬壓馬路」拍照3張打卡可獲限量喜樂豬帆布包、「吉豬高照」在園區拍攝美好人文風景參加照片按讚競賽拿獎品；還有「豬福護身符」、「喝春茶」、「女潮展」及「金豬報喜」等靜態活動。

工藝中心主任許耿修提到，今年最特別的就是「豬福神宮」，因在園區和草商邊界發現在80年前日治時期曾有座神宮，遺址雖已消逝，但確實曾存在，所以在歷史現場恢復神宮，且讓民眾體驗日式祈願，還能求取以特製的藍染守護御守。

此外，園區內除「豬福神宮」，還有「棚棚與撲滿」、「樂樂豬書屋」、「豬猴報喜小屋」、「豬匠個人工作室」、「十全十美祈福樹」、「豬事如意許願池」、「綠手豬花店」、「花現喜樂豬」等豬年應景佈置，都是新春拍照打卡熱點。