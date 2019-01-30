為在FRC機器人競賽奪獎 中科管理局辦練習賽助陣

2019-01-30 18:37 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



由美國非營利組織FIRST舉辦的FRC機器人競賽，在科技部中科管理局連年鼓勵下，今年台灣有20支高中職組隊參加。中科管理局為了增加選手們的比賽經驗，今明兩天在中科實驗高中舉辦台灣練習賽，中科管理局長陳銘煌替參賽隊伍授旗，期勉他們發揮團隊精神，爭取最高榮譽，向國際展現台灣在智慧機器人競賽的實力。

陳銘煌指出，除了智慧機器人已是未來世界的趨勢，並會被廣泛運用，學生藉由參與比賽，更是一項難得的學習過程，例如參賽選生必須學習寫軟體，並讓軟硬體結合。另在題目公佈後，參賽學生還必須以英語簡報整體的構思。

雖然難度頗高，但據以往經驗，只要在FRC機器人競賽獲得獎項的學生，都十分容易獲得美國大學的獎學金，並易於讓美國的大型公司聘用，是一個難得的學習渠道。

他說，因為參賽牽涉學習、註冊和出國等費用，3年前國內僅有3支隊伍參賽，但在中科管理局協助並給予註冊費補助下，去年增至8隊，今年20支隊伍也有13隊是獲得補助的。

而且，中科也在「智慧機器人自造基地」提供完整的FRC機台設備，可以借給參賽團隊進行測試練習，同時還有輔導教師提供專業諮詢與技術指導，希望藉此鼓勵更多學校團隊投入智慧機器人教育並參與國際賽事。