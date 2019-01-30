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迎金豬、賀新歲 中台灣燈會有看頭

2019-01-30 18:44台灣醒報 記者劉東皋╱台北報導

中台灣燈會適逢第二十年，將盛大舉辦。(photo by 劉東皋／台灣醒報)
中台灣燈會適逢第二十年，將盛大舉辦。(photo by 劉東皋／台灣醒報)
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中台灣元宵燈會進入第二十年。台中市長盧秀燕邀請全國民眾到文心森林公園看「飛天豬」。她說，這場燈會將是全台最棒的一場，錯過太可惜。配合中台灣燈會與年假，位於后里花博園區旁的遊樂園業者也推出年節住房專案和年菜圍爐活動，除限量發送小豬撲滿外，還可參加抽獎。

新的一年是豬年，盧秀燕以「金豬報喜」、「飛天豬象徵經濟起飛」，來形容今年燈會的意義。她說，這場第20年的中台灣燈會將比過去更盛大。她看過觀旅局的簡報，很多地方都是打卡的有景點，錯過很可惜，歡迎全國民眾前來看燈會。

過去中台灣燈會有時會分散在台中公園與豐原舉辦。今年移回文心森林公園。附近有台中國家歌劇院、秋紅谷及大遠百等百貨商圈，交通便利，也利於外地民眾前往觀光遊覽。

台中市觀旅局長林筱淇指出，今年燈區主題扣緊台中意象與豬年生肖。共有30座以上的傳統花燈和主題燈等。活動必看亮點是「福滿迎春」主燈秀。燈會將從2月16日至24日舉辦。

配合燈會活動的樂園業者也為配合春節假期，2月2日至10日，只要由一名成人購票陪伴進場，12歲以下兒童即可免費入園。另外，消費達特定金額即可參加抽獎。春節期間也將推出迎春住房與年菜圍爐活動。

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台灣燈會

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