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藍爸爸與安置兒少圍爐 盧秀燕致贈感謝狀

2019-01-30 17:46中央社 台中30日電

長期贊助兒少關懷活動的企業家「藍爸爸」藍正雄，今天邀請上百名兒少安置機構小朋友提前圍爐，台中市盧秀燕到場與小朋友同樂時指出，希望鼓勵更多善心人士投入公益。

春節即將來臨，藍正雄長期贊助兒少關懷活動，中午邀請192名台中市兒少機構安置的兒少前往台中林酒店享用自助餐，盧秀燕也到場送上飛天豬小提燈及愛的小紅包，提前圍爐過年。

盧秀燕表示，台中市是一個大家庭，280萬市民都是家人，都是這些大朋友、小朋友的家人，希望藉由這類型活動拋磚引玉，鼓勵更多善心人士投入公益，也希望大家能多關心身邊周遭兒童及少年，讓每個市民朋友都能感受到家的溫暖。

盧秀燕還感謝「藍爸爸」的善心，她說，「藍爸爸」不只是一位成功的企業家，20多年來在春節、兒童節、父親節等，熱心投入失依家庭的扶助，帶給孩子們很多溫暖，這樣的精神值得所有人學習。

藍正雄表示，感謝盧秀燕積極投入公益，往年這些孩子都只有「爸爸」的愛，如今有了「媽媽」的愛，讓孩子們更感到溫暖；他每年都讓安置兒少票選喜歡的餐廳，很高興能達成孩子們的願望，並和這些孩子們一起圍爐。

台中光音育幼院表示，一名曾因家境困難給予安置的兒童，畢業後投入志願役行列，今年因為要留營執勤，無法參與圍爐活動，但他一直感念成長期間有許多像「藍爸爸」這樣的善心人士支持，讓自己能維持基本生活，並擁有自我實現的機會。

盧秀燕台中市春節

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