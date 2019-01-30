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西半部空氣品質不良 中市府啟動二級應變

2019-01-30 16:42中央社 台中30日電

受高壓迴流吹東南風影響，西半部今天空氣品質不佳，台中市政府環境保護局說，台中到上午11時包括西屯等多個測站出現橘色等級，已啟動二級防制應變，提醒民眾注意防護。

環保局說，受高壓迴流吹東南風影響，台灣西半部位於背風側，風速偏弱導致擴散條件較差，污染物持續累積影響空氣品質，雲嘉南、高屏地區多數測站空品指標（AQI）已達橘色（對敏感族群不健康）到紅色（對所有族群不健康）等級。

到上午11時止，環保局表示，台中包括西屯、忠明、豐原、文山、大甲、后里、大肚、東大附小、清水與龍井等測站AQI達橘色等級，指標污染物為細懸浮微粒（PM2.5），已啟動二級防制應變，預計今天、明天空品可能持續不佳，提醒民眾注意防護措施。

環保局長吳志超表示，上午已通報前30大固定污染源工廠降載、出動各區稽查人員加強污染稽查、通知營建工地加強道路洗掃街作業、制高點稽查露天燃燒、執行高污染車輛查緝，加強怠速熄火及搭大眾運輸宣導，並橫向通報各局處及所屬機關學校單位配合執行防制措施、調整戶外作息，以減緩空品持續惡化。

至於台中火力發電廠，環保局表示，台中火力發電廠目前有多座機組歲修中，未運轉發電量1650百萬瓦。市府仍將持續注意空品變化，也會要求中火和各工廠進一步降載減排。

空氣品質火力發電廠PM2.5

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