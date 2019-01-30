勤益科大外籍生 圍爐解鄉愁又瞭解中華文化

2019-01-30 14:32 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



「裡面有牛肉、馬鈴薯、洋蔥，麵也是我們自己做的」，來自蒙古的可嵐是國立勤益科技大學企管系三年級學生，今天她和幾位同樣來自蒙古的同學一起煮火鍋，連麵也是他們自己做的，大家可以坐在一起吃吃純正的蒙古家鄉味。

電機工程系一年級的劉清富來自越南，他也和兩位越南籍同學一起煮了牛肉鍋，一解鄉愁。但他說，在越南過年，大家會煮各式各樣的火鍋，牛肉鍋只是其一，他和同學們都會做，而他因為是華僑，所以過年圍爐對他並不陌生。

幾組人學生群裡，膚色全黑的張維里來自非洲南部的史瓦帝尼（原「史瓦濟蘭王國」），他說家鄉也有過年，但沒有特別圍爐，所謂煮食就是把一堆東西丟進鍋子裡，今天鍋裡的各種肉和蔬菜也是他和來自尼泊爾以及印尼的同學共同想出來的，覺得很有趣。

勤益科技大學校長陳文淵利用大家煮食時，發給每人一個10元小紅包，拿到的人都一陣歡呼。他說，學校裡有兩百多位外籍生，來到台灣當然也要對中華文化有所瞭解，因此學校就趁過年圍爐前舉辦這樣的活動，讓他們可以聚在一起又瞭解台灣文化。