春節期間台中火車站前交通量大 警方提供免塞車撇步

2019-01-30 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



過年期間，警方預估台中火車站前交通流量大，提供台中火車站及轉運站春節避開塞小撇步，供民眾參考。

台中市警察局第三分局轄內的重要交通樞紐是台中火車站及客運轉運站，預計2月2日至2月10日期間的車流及人潮多，第三分局已針對重點時段及路段妥善規劃交通崗及交通疏導勤務，另提醒市民以下春節疏運小撇步。

台中火車站(東站)：旅客臨時上、下車都可開進復興路四段161巷地下停車場，利用免費停車(前30分鐘)的便民措施，警方提醒不要貪圖方便違規上、下乘客或併排停車，造成交通阻滯。

汽機車：從復興路三段往東(自台中路往大魯閣新時代購物中心方向)的車輛，可在立德街右轉後左轉和平街，至大智路左轉後，直行大智路後左轉復興路。自復興路四段往西(自南京路往車站方向)的車輛，可右轉161巷地下停車場，但不可於巷內違規臨時停車。

行人：進出火車站可走復興路四段騎樓、人行道及149巷標線型人行道(全家便利商店旁)，避免走入車輛行進動線。

計程車：旅客可在地下停車場或復興路搭乘計程車。

台中火車站(西站)1樓轉運中心：民眾可從轉運中心各月台轉乘計程車、公車或進行臨時上、下客。

A月台：公車300路(靜宜大學-台中火車站)

B月台：公車309路(高美溼地-台中火車站)、310路(台中港-台中火車站)

C月台：計程車招呼站