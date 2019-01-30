親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

中職／彭政閔哽咽告訴球迷 季後結束球員生涯

華為資安引戰 杜紫宸轟林智群「別再秀白癡了，好嗎？」

春節期間台中火車站前交通量大 警方提供免塞車撇步

2019-01-30 12:12聯合報 記者游振昇╱即時報導

過年期間，警方預估台中火車站前交通流量大，提供台中火車站及轉運站春節避開塞小撇步，供民眾參考。

台中市警察局第三分局轄內的重要交通樞紐是台中火車站及客運轉運站，預計2月2日至2月10日期間的車流及人潮多，第三分局已針對重點時段及路段妥善規劃交通崗及交通疏導勤務，另提醒市民以下春節疏運小撇步。

台中火車站(東站)：旅客臨時上、下車都可開進復興路四段161巷地下停車場，利用免費停車(前30分鐘)的便民措施，警方提醒不要貪圖方便違規上、下乘客或併排停車，造成交通阻滯。

汽機車：從復興路三段往東(自台中路往大魯閣新時代購物中心方向)的車輛，可在立德街右轉後左轉和平街，至大智路左轉後，直行大智路後左轉復興路。自復興路四段往西(自南京路往車站方向)的車輛，可右轉161巷地下停車場，但不可於巷內違規臨時停車。

行人：進出火車站可走復興路四段騎樓、人行道及149巷標線型人行道(全家便利商店旁)，避免走入車輛行進動線。

計程車：旅客可在地下停車場或復興路搭乘計程車。

台中火車站(西站)1樓轉運中心：民眾可從轉運中心各月台轉乘計程車、公車或進行臨時上、下客。

A月台：公車300路(靜宜大學-台中火車站)

B月台：公車309路(高美溼地-台中火車站)、310路(台中港-台中火車站)

C月台：計程車招呼站

D月台：一般旅客臨停接送區台中轉運站：因春節連續假期加班車輛發車量大增，建國路因路幅不足，出站車輛可能造成回堵，為避免造成嚴重塞車，第三分局已協調各家客運實施進站分流。另轉運站周邊時有機車違規停放人行道情事，緊鄰轉運站就有汽機車收費停車場，警方請旅客勿違規臨時停車或併排停車，第三分局將配合交通局實施拖吊及違規逕行舉發。

台中警方提供民眾避開台中火車站前塞車方法。圖/警方提供
台中警方提供民眾避開台中火車站前塞車方法。圖/警方提供
分享
台中警方提供民眾避開台中火車站前塞車方法。圖/警方提供
台中警方提供民眾避開台中火車站前塞車方法。圖/警方提供
分享

火車站計程車停車場

相關新聞

睽違四年 中台灣元宵燈會重返文心森林公園

2019-01-30 11:09

彰化推APP追蹤迷途老人 鼓勵全民雞婆幫忙定位

2019-01-30 10:44

盧秀燕訪市場 魚、果菜商：未來4年靠妳了

2019-01-30 07:56

中市社會局長李允傑顧老護幼 春節不打烊

2019-01-30 00:29

水岸維護很花錢 台中市府擬找企業認養

2019-01-30 00:23

葫蘆墩圳水枯魚死 台中「掀蓋」未做的重新評估

2019-01-30 00:21

跟15「兒女」圍爐 彰化縣長媽媽抱抱送禮

2019-01-30 00:14

投131線架落石網 鐵球實測…安啦

2019-01-30 00:12

想有「家」等20年！921平宅讓售 34災戶喜獲權狀

2019-01-29 23:26

影／失去家庭溫暖15名小孩 縣長媽媽王惠美抽空共進午餐

2019-01-29 20:11

影／南投驗收「防落石網」工程 丟1噸重鐵球實測

2019-01-29 18:07

搶過年商機 台中柑橘外銷星馬、加拿大

2019-01-29 10:36

因為「友伴計畫」 精神病患：生病20年來第一次有工作

2019-01-29 08:58

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

史懷哲教師自撞身亡 學生泣：謝謝你啟發我們的人生

2019-01-29 23:17

肯定柯文哲過去政績 昔日柯粉列「不再支持原因」

2019-01-29 20:41

震撼彈！涉賄嘉市議員郭明賓 臉書發表請辭聲明

2019-01-29 15:40

影／南投驗收「防落石網」工程 丟1噸重鐵球實測

2019-01-29 18:07

獨／朱立倫「無名氏」友人 再捐新北2千萬要當侯友宜朋友

2019-01-30 09:09

好消息！台開「花鳥溫泉季」免費入園 初二起開放12天

2019-01-30 07:57

西門町最正牛肉麵店花 三姐妹亮眼來自父母高顏值

2019-01-30 11:37

張麗善催生 雲林生育津貼加碼最高一胎一萬五

2019-01-30 11:28

這家基隆老店免熄燈！陽光猛男暖心接棒扛招牌好滋味

2019-01-30 12:32

打造全台最大文房四寶裝置藝術 書法家：越看越難過

2019-01-29 22:10

嘉市議員郭明賓坦承賄選今請辭 檢方：尊重

2019-01-29 15:47

新北市區長人事大搬風 新區長2月1日上任

2019-01-29 14:57

這條路一「卡」10年 苗栗市公所協議價購通了

2019-01-30 09:00

金門泡菜行銷兩岸 3青年創業 月賣萬餘瓶

2019-01-29 23:49

女縣長掃男廁！ 饒慶鈴：生平第一次

2019-01-30 09:33

影／失去家庭溫暖15名小孩 縣長媽媽王惠美抽空共進午餐

2019-01-29 20:11

柯文哲清晨視批發市場：保證不再發生菜價崩跌

2019-01-30 08:07

盧秀燕訪市場 魚、果菜商：未來4年靠妳了

2019-01-30 07:56

辣度達200萬！「死神」讓人頭皮發麻 不怕辣的放馬過來

2019-01-30 08:14

影／林右昌直播介紹好吃餃子 歪樓大喊小編可以嫁了

2019-01-29 16:22

苦撐10多年終於有廠商進駐 斗六棒球場廖了以接手營運

2019-01-29 23:57

桃園施作下水道 民眾抱怨連連

2019-01-29 23:41

宜蘭第一家 三代同堂完成預立醫囑

2019-01-30 10:38

前士林紙業大樓變青年旅社 摘老屋新生金獎

2019-01-30 07:34

睽違四年 中台灣元宵燈會重返文心森林公園

2019-01-30 11:09

影／香山海水川溪受汙染 民進黨團：應嚴懲業者

2019-01-29 15:26

來宜蘭出遊要注意 國五從初一開始高乘載管制

2019-01-29 21:50

補助預算被刪 林姿妙：盼蘭陽劇團「薄利多銷」

2019-01-30 00:05

影／宜蘭拚經濟也搶救蘭陽戲劇團 林姿妙撂重話：薄利多銷

2019-01-29 18:22

新營後火車站 今天啟用

2019-01-29 23:55

高市推「愛情發大財」廟宇 韓國瑜邀來走春

2019-01-29 15:39

都市計畫既成道路不徵收 土地正義迢迢難以期待

2019-01-30 09:01

企業總座讀雲科大博士班 捐贈機械致詞要教授別當他

2019-01-29 18:06

柯文哲夜市拜年 民眾大排長龍領豬年發財金

2019-01-29 20:43

要馬兒好又要馬不吃草 林茂賢嗆：蘭陽戲劇團裁撤算了

2019-01-30 10:59

嘉義縣新任環保局長張根穆 明天就職

2019-01-29 16:29

蔡易餘賀年看板自嘲「妙餘如豬」網友大力按讚

2019-01-29 22:15

高雄韓流吸觀光潮 春節期間574家診所防疫不打烊

2019-01-29 16:37

新春來打卡！ 新化林場原木打造小鹿斑比超可愛

2019-01-30 07:57

葫蘆墩圳水枯魚死 台中「掀蓋」未做的重新評估

2019-01-30 00:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top